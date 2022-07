Abbanoa, condanna & pratiche aggressive 

A ricostruire la sequenza dei fatti è proprio il Presidente del Tribunale che “inchioda” il decreto a punti essenziali della condotta del Presidente di Abbanoa, Franco Piga. L’accusa è descritta senza mezzi termini nel decreto: dopo la chiusura dell’Assemblea dei soci, Piga aveva inserito nel verbale, secondo quanto scrive il Giudice Amato, «del tutto impropriamente», delle dichiarazioni che avevano di fatto ribaltato l’esito delle votazioni e la conseguente nomina del Collegio dei revisori dei conti, organo fondamentale nella “corretta” gestione contabile, finanziaria e regolamentare della società. Quelli eletti dall’assemblea, secondo la ricostruzione giudiziaria, erano stati di fatto “destituiti” in un secondo momento. Il Giudice “bolla” quelle modifiche come «attività successive, svolte in tempi non precisamente indicati e da soggetti non meglio identificati, al di fuori della possibilità di percezione dei soci e dei titolari di cariche sociali intervenuti in assemblea, oltre che dello stesso notaio rogante».

Nel dispositivo di condanna di Abbanoa emesso dal Tribunale di Nuoro sono circoscritte in maniera puntuale evidenti «violazioni anche gravi» e «la deviazione dal corretto esercizio del potere» che hanno portato il Giudice Amato a cancellare totalmente la nomina del collegio sindacale della società idrica, ripristinando quello votato dall’assemblea dei soci di Abbanoa. Alla base di una decisione così rilevante dalle conseguenze gestionali ancora tutte da valutare, compresa la validità dell’approvazione del bilancio della società con l’avallo di un collegio di revisori e del suo stesso presidente “revocati” con il decreto del Tribunale. Uno scossone che rischia di inficiare tutti gli atti di Abbanoa avvallati, dal 24 settembre 2021 sino ad oggi, da un collegio di revisori risultato illegittimo e come tale annullato con l’atto del Magistrato.

Un vero e proprio terremoto interno, con tanto di condanna del Tribunale di Nuoro, e un’indagine dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per possibili «condotte illecite» nella riscossione delle bollette dell’acqua. Quella di Abbanoa rischia di essere la più nera e calda estate degli ultimi anni. A rovinare le vacanze alla più imponente società regionale, quella che gestisce il servizio idrico integrato per 750 mila utenti, è stata la sentenza-decreto appena emessa nientemeno che da Vincenzo Amato, Presidente del Tribunale di Nuoro, per l’occasione Giudice del registro delle Imprese. Un atto adottato con una sorprendente efficienza della giustizia, che assume un valore particolare proprio per la firma in calce al decreto, quella del numero uno del Tribunale di Nuoro.

Violazioni gravi

Decreto che inchioda

Non meglio identificati

Un’accusa che rischia di avere altro genere di risvolti, visto che si tratta della modifica, da parte di soggetti «non meglio identificati», di un verbale notarile di una società per azioni. Il comportamento messo in essere nelle fasi successive all’assemblea è scandito con altrettanta precisione dal decreto del Giudice. Quelle modifiche nelle votazioni introdotte a posteriori – secondo il Tribunale – hanno portato «a conseguenti valutazioni e determinazioni del solo presidente, anch’esse indiscutibilmente posteriori all’esito e alla chiusura dei lavori della riunione assembleare». Gli abusi li scandisce uno per uno proprio il Giudice Amato. Tutti riconducibili al «ricalcolo totalmente al di fuori di qualsiasi previsione legale che lo consentisse, e conseguentemente abusivo, dei voti validamente espressi» e «nella modifica unilaterale e quindi altrettanto abusiva, in difetto di qualsiasi ipotizzabile legittimazione, del risultato delle votazioni e del contenuto della deliberazione assembleare».

Cancellato il Collegio

La sentenza-decreto è esemplare: cancellazione d’ufficio della nomina del collegio sindacale, «nonché della successiva nomina del presidente». Nel contempo è sempre il Giudice Amato a ripristinare il collegio che risultava essere stato eletto, ancor prima delle «abusive» modifiche del verbale di elezione. Ora dentro Abbanoa ci si interroga sugli effetti della sentenza, per capire se gli atti, compreso il bilancio della società approvato con il suggello di un collegio sindacale “destituito” da un Giudice, possano avere tutti i crismi di regolarità, oppure occorra revocarli in sede di autotutela e riapprovarli con l’unico organo di controllo legittimato a farlo. Di certo si tratta, insieme alla condanna al pagamento di tutte le spese processuali, di una decisione che mette in discussione pesantemente l’operato dei vertici della Società. Come se non bastasse da un momento all’altro è attesa anche la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che nei mesi scorsi aveva aperto l’ennesimo fascicolo sulle condotte della società Idrica verso i cittadini utenti.

Rischio multa milionaria

L’informativa dell’Autorità Garante era stata esplicita: «Avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie». Accuse non nuove per Abbanoa. L’ultima condanna per condotte “scorrette” e “aggressive” era costata alla società una multa di oltre 4 milioni di euro, confermata in tutti i gradi giudizio espletati.

Imminente decisione

La decisione, che negli ambienti dell’Autorità Garante si ritiene imminente, proprio per la gravità della reiterazione del comportamento di Abbanoa, denunciata da numerosi cittadini utenti, riguarda il capitolo delle condotte illecite finito sotto esame da parte dell’Autorità Garante. In particolare,«Abbanoa S.p.A., avrebbe posto in essere alcune condotte elusive degli obblighi – fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in capo agli operatori del settore idrico a partire dal 1° gennaio 2020 – concernenti il trattamento delle istanze di prescrizione biennale dei crediti riferiti a consumi idrici risalenti a un periodo superiore ai due anni dalla data di emissione della relativa bolletta di conguaglio/ricalcolo, nonché con riferimento alle informazioni da fornire all’utenza, al fine di agevolare la stessa ad eccepire la prescrizione, sulla base delle modalità previste dalla nuova disciplina». In pratica, ancora una volta, Abbanoa avrebbe chiesto somme prescritte, nonostante la nuova norma approvata dal Parlamento avesse stabilito per le bollette idriche una prescrizione non più di cinque anni ma di due.

Il «vizio» della prescrizione

L’accusa è circostanziata: «In particolare, come segnalato da alcuni consumatori, la società avrebbe emesso fatture inclusive di consumi risalenti nel tempo che risulterebbero prescritti, senza specificare, né evidenziare, gli importi eventualmente prescrittibili». L’Autorità, nell’indagine che sta per essere definita, è ancora più puntuale nel merito: Abbanoa, infatti, «avrebbe inviato agli utenti, nel mese di settembre 2021, bollette contenenti, per la prima volta, richieste di pagamento di interessi moratori, riferiti a consumi addebitati nelle bollette emesse finanche nel 2010 e pagate con ritardo negli anni immediatamente seguenti». Ma per l’Autority non è finita: «Infine, alcuni consumatori hanno segnalato, poi, che Abbanoa non avrebbe fornito riscontro alle istanze di riconoscimento della prescrizione presentate dallo stesso e, per contro, successivamente alla ricezione di tali istanze, Abbanoa avrebbe inviato al medesimo consumatore solleciti di pagamento a titolo di atti interruttivi della prescrizione per bollette emesse molti anni prima».

Accanimento idrico

Un “accanimento” fuori da ogni regola verso gli utenti, già ripetutamente e gravemente sanzionato dall’Autorità Garante e palesemente bocciato dalla stessa Cassazione, ultimo grado di giudizio, che aveva in maniera inequivocabile e definitiva acclarato il principio giuridico secondo il quale “la prescrizione”, tanto più per un conguaglio del tutto illegittimo, non potesse in alcun modo essere messa in discussione. Ora i 750 mila utenti sardi di Abbanoa attendono la decisione finale dell’Autorità Garante, che potrebbe arrivare a momenti.

