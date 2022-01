Abbandonato in strada il cibo per i poveri 

A prima vista i viveri di Su Grifoni Mannu non sembrano comunque quelli distribuiti dai vincenziani che, come spiega Gino Piras, presidente del Consiglio centrale e responsabile di tutte le conferenze vincenziane: «Vengono consegnati una volta ogni 15 giorni dentro una busta e non in cassette. Se qualcuno se ne fosse sbarazzato è chiaro che si tratta di un gesto molto brutto».

La scoperta delle cassette ha suscitato indignazione tra tutti coloro che ogni giorno fanno enormi sacrifici per aiutare i bisognosi a cominciare dai vincenziani. «Ci sono tanti ignoranti», dice il vice presidente della mensa del viandante Marco Pilleri, «è orribile andare a prendere i pacchi di viveri e poi buttarli, vuol dire che non si ha realmente bisogno. Allora perché non lasciarli a chi davvero non ha niente? Mi piange il cuore a pensare che sia potuta succedere una cosa del genere. La povertà mentale è peggio di quella materiale».

L’ipotesi più probabile è che qualcuno non abbia gradito il “regalo” offerto con generosità da qualche associazione sbarazzandosene come meglio credeva e lasciando tra l’altro le cassette in una piazza pubblica. Perché purtroppo capita spesso, soprattutto da quando sono arrivati il reddito di cittadinanza e altri aiuti. Qualcuno prima prende i viveri e poi se ne disfa, togliendo così il sostegno a chi non riesce veramente ad arrivare a fine mese.

Le reazioni

Sono però tantissime le associazioni che raccolgono viveri per i poveri ed è impossibile sapere di chi potrebbero essere i pacchi lasciati a Su Grifoni Mannu con il rischio tra l’altro di prendere una multa per l’abbandono in un suolo pubblico. Tra l’altro le buste di generi alimentari sono rimaste esposte alla pioggia di ieri. «Fa male vedere certe cose» spiega il presidente della Pro loco Efisio Protto anche lui da sempre impegnato per aiutare i bisognosi, «uno si fa in quattro per gli altri per poi assistere a questi gesti».

Le iniziative

La città è sempre vicina a chi soffre e non riesce nemmeno ad arrivare a fine mese. Sono tantissime le iniziative messe in campo dalle associazioni, dai vincenziani e dalle parrocchie che fanno fronte comune per aiutare chi si sente ancora più solo e disperato e lo hanno fatto anche nel periodo delle feste. Come i “Ranger” che avevano avviato una raccolta alimentare per famiglie in grande difficoltà economica fuori da tre supermercati. O l’associazione Sette Note e più con il mercatino solidale. E ancora l’associazione Anteas che nel giorno della Befana ha distribuito buste con beni di prima necessità e anche doni per i bambini e materiale didattico.

E poi c’è la mensa del viandante che quattro volte alla settimana accoglie poveri e senza tetto. Il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, arrivano in tanti alla ricerca di cibo e di conforto a una vita diventata quasi impossibile. C’è chi ha perso il lavoro dopo il Covid, chi non l’ha mai avuto, chi non ha nemmeno un tetto sotto cui vivere e dorme in piazza o in alloggi di fortuna.

