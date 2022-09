Abbandonate le ex botteghe del centro 

Il gruppo chiede di partire subito «con un’azione di sgombero e pulizia dei locali» e poi intervenire con un progetto di riqualificazione a scopo turistico o più semplicemente per realizzare «un centro culturale che narri la storia del commercio quando le miniere di Montevecchio e Ingurtosu sono state l’unico settore in grado di dare gambe all’economia del Medio Campidano».

Al centro dell’attenzione da diversi anni, la problematica sta per arrivare in Aula consiliare con un’interrogazione dell’opposizione. «È ingiustificabile la condizione di abbandono – dice il consigliere Agostino Pilia - di strutture che raccontano la ricchezza e l’aspetto sociale ai tempi d’oro dell’attività mineraria, quando il commercio era fiorente e per calmierare i prezzi il Comune le affittava ai pescatori, ai pastori o anche ai cercatori di funghi che vendevano direttamente i loro prodotti». E Tatti, ex assessora al Turismo aggiunge: «Le loggette fino a poco tempo fa hanno ospitato associazioni turistiche, come Pro loco e Infopoint. Ora sono state chiuse, lasciando gli spazi in uno stato di incuria che si può facilmente testimoniare, basta sbirciare dalle inferriate delle finestre, visto che l’accesso al pubblico è negato».

Vecchi mobili di cui disfarsi, arredi intaccati dall’usura del tempo, calcinacci, umidità, rifiuti sparsi, l’impianto d’illuminazione smontato, servizi igienici inutilizzabili, gli infissi arrugginiti. Il luogo più rappresentativo del centro storico di Arbus, le piccole botteghe della pescheria e macelleria, sotto la storica Piazza Immacolata, con affaccio sulla via Repubblica, si presentano così da anni. Punti di riferimento del paese e tappa fissa dei turisti durante la stagione estiva ora sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della minoranza. «Inammissibile – dice la consigliera Anita Tatti - il degrado di edifici che raccontano la storia del paese». Replica il sindaco Paolo Salis: «Abbiamo anche pensato venderle, ma nessuno le vuole, non hanno più i requisiti per cui sono nate».

Tappa turistica

Le miniere

Il progetto

«Le loggette – annuncia Salis - del degrado, come amano chiamarle i consiglieri di minoranza, sono così da almeno da dieci anni, per la metà al governo ci sono stati loro. Comune sia, stiamo lavorando per una soluzione. Venderle? Al momento non mi risulta vi siano acquirenti. Gli spazi ristretti non consentano il minimo adattamento alle nuove norme. L’intenzione è utilizzarle come magazzini per ricovero degli attrezzi di lavoro o anche centri di servizi ai cittadini, esempio la consegna delle buste dei rifiuti».

