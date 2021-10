Abbandonano 90 chili di droga 

L'attività del Commissariato di Olbia sui 90 chili di marijuana prosegue, coordinata dal dirigente Fabio Scanu e dal responsabile della Squadra anticrimine, il commissario Lino Collu. Stando a indiscrezioni, gli investigatori avrebbero concentrato l’attenzione su due persone che vivono poco lontano dal luogo del ritrovamento dei sacchi. In realtà, gli agenti, dopo avere individuato i sacchi di plastica, non li hanno presi subito, ma hanno monitorato il sito 24 ore su 24, sperando in un passo falso dei trafficanti, che però non è avvenuto. In ogni caso, le indagini avrebbero imboccato una direzione precisa e sarebbero stati già segnalati alla Procura i nomi di alcune persone.

Il carico, circa 90 chili di marijuana pronti per il trasporto, era custodito in un edificio nella zona Baratta, popoloso quartiere di Olbia. Per giorni, il personale della Polizia di Stato (che aveva avuto la soffiata giusta) ha stretto le maglie dei controlli. Gli agenti sapevano che la droga stava per essere spostata e hanno messo sotto pressione diversi pregiudicati che vivono nella zona. Nei giorni scorsi, trafficanti hanno deciso di mollare la presa.

La scoperta

Dietro l’istituto professionale Ipia, vicino al canale che attraversa il quartiere, neanche troppo nascosti tra i cespugli, i poliziotti hanno trovato diversi sacchi di plastica, con dentro i novanta chili di marijuana che veniva cercata da diverse settimane. Chi custodiva la droga ha deciso di sbarazzarsene, temendo una perquisizione imminente. È il più grosso quantitivo di droga sequestrato nel 2021 dalla Polizia.

Le indagini

L'attività del Commissariato di Olbia sui 90 chili di marijuana prosegue, coordinata dal dirigente Fabio Scanu e dal responsabile della Squadra anticrimine, il commissario Lino Collu. Stando a indiscrezioni, gli investigatori avrebbero concentrato l’attenzione su due persone che vivono poco lontano dal luogo del ritrovamento dei sacchi. In realtà, gli agenti, dopo avere individuato i sacchi di plastica, non li hanno presi subito, ma hanno monitorato il sito 24 ore su 24, sperando in un passo falso dei trafficanti, che però non è avvenuto. In ogni caso, le indagini avrebbero imboccato una direzione precisa e sarebbero stati già segnalati alla Procura i nomi di alcune persone.

La destinazione

La marijuana probabilmente stava per essere caricata su un camion diretto nella Penisola, la droga proviene da una piantagione della zona. Sul punto c’è il massimo riserbo, ma tutti gli elementi in possesso della Polizia avvalorano la tesi dello stoccaggio, anche in città, di marijuana destinata all’export. Nelle settimane scorse, la Guardia di Finanza di Livorno ha individuato un capannone tra Olbia e Telti con 850 chili di marijuana. Un primo carico era stato già sequestrato dai militari in Toscana.

