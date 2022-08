Abbandona cicche e trova la multa 

I mozziconi delle sigarette gettati in spiaggia costano cari ad una donna, colta in flagrante dai barracelli di Gonnesa nella spiaggia di Plagemesu. Domenica mattina, mentre trascorreva una giornata di relax in spiaggia la donna è stata vista da altri bagnanti gettare sulla sabbia il mozzicone della sigaretta appena fumata, gesto poi ripetuto successivamente. Episodio subito segnalato ai barracelli di Gonnesa, impegnati nel controllo del litorale, che sono arrivati a Plagemesu. Dopo aver constatato la presenza delle cicche, alla donna è stata elevata una multa di 300 euro: «Non è mai piacevole applicare una sanzione pecuniaria di questi tempi ma il rispetto per l’ambiente e, in questo caso particolare per la spiaggia, non può passare in secondo piano - dice Mario Pittau, comandante dei barracelli di Gonnesa - abbiamo spiegato alla signora che per gettare le sigarette in spiaggia è necessario munirsi di un portacenere metallico».

Incivili in spiaggia

Una brutta abitudine, quella dell’abbandono di rifiuti in spiaggia, difficile da combattere. «Ogni mattina, prima di iniziare il mio lavoro - dice Alarico Marongiu, titolare dell’edicola a Plagemesu - devo ripulire qui davanti alla casetta dai rifiuti lasciati la notte prima: mozziconi di sigarette, bottigliette, pezzi di panino, e cose del genere». Nelle spiagge gonnesine il ritiro dei rifiuti è quotidiano, c’è un’isola ecologica in cui depositare i rifiuti differenziati per tipologia. Eppure, nei giorni di maggiore afflusso, non è raro trovare in spiaggia a fine giornata sacchetti “dimenticati”, lattine e cartacce sparse. «È soprattutto una questione di educazione - dice il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giorgio Lenzu - abbiamo potenziato il ritiro dei rifiuti in spiaggia e nei due giorni maggiormente sensibili, la notte di San Lorenzo e Ferragosto, abbiamo organizzato una squadra di emergenza per ripulire dai rifiuti già dalla mattina, in modo che la spiaggia fosse pulita all’arrivo dei bagnanti».

I volontari

Problemi che non sono un’esclusiva del litorale gonnesino, tutte le spiagge devono fare i conti con alcuni bagnanti poco rispettosi dell’ambiente e della bellezza del paesaggio. Ne sa qualcosa Marevivo, delegazione del Sud Sardegna, associazione di volontari che organizza giornate di pulizia in tutte le spiagge del territorio. «Bottiglie, cotton fioc, cannucce e in genere soprattutto plastica e microplastiche, sono questi i rifiuti più diffusi - dice Albano Salis, referente di Marevivo - abbiamo in programma dei corsi di educazione ambientale, in collaborazione con le scuole del territorio, per sensibilizzare sul tema bambini e ragazzi».