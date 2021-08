Abbabula punta sul grande teatro e poi ci porta a spasso per Sassari 

I concerti dei big (Samuele Bersani, Fatoumata Diawara e gli uomini in frac timonati da Peppe Servillo) e quelli dei giovanissimi, i libri sulla trap italiana e Francesco De Gregori, e adesso due proposte di teatro e l'audiowalking CroSS per chiudere il cerchio del XXIII Festival Abbabula, dove per un mese musica e parole d'autore sono state declinate in vari linguaggi e soprattutto per ogni fascia d'età, come evidenzia il direttore artistico Barbara Vargiu: «L'aspetto nuovo è la partecipazione dei giovanissimi ai concerti di Ariete e Low-Red, e centinaia sono rimasti fuori. Questo è il pubblico di oggi e del domani».

Chiara Murru

Stasera inizia l'ultima fase del festival organizzato dalle Ragazze Terribili, sempre in rigorosa osservanza delle norme anti-covid e quindi numero limitato di spettatori, green pass all'ingresso e mascherine. L'appuntamento e alle 21 nello Spazio Bunker di via Porcellana 17/A (replica domani) con “RUT”, coproduzione originale firmata insieme a SpazioT, scritto da Christoph Nix e interpretato dall'attrice Chiara Murru per la regia di Nicola Bremer. Ispirato alla vicenda biblica di Rut narrata nel vecchio Testamento, il monologo è il racconto di una rifugiata che ripercorre lo scorrere della sua vita e racconta la sua rinascita fra amore, solidarietà femminile e riscatto.

Michele Vargiu

Stessi orario e luogo il 30 e 31 agosto per “Der Boxer”. Lo spettacolo, in tour estivo (il 23 ottobre sarà a Cagliari) ha come sottotitolo “Ballata per Johann Trollmann”, perché è dedicato al pugile sinti (una etnia degli zingari) che sfidò il nazismo. Il monologo è scritto e interpretato da Michele Vargiu, con le musiche di Elva Lutza suonate dal vivo dal chitarrista Gianluca Dessì. “Der Boxer” è una storia di sport, fatta di pugni e di salti veloci, di applausi e di fischi, di palestre polverose e di arene gemiti. La storia di un campione, di un uomo giusto. Nel momento sbagliato. Un racconto febbrile e appassionato, grande e vera storia appassionata e crudele di un giovane uomo che con la sola forza della sua determinazione riesce a sfidare la follia del Terzo Reich facendosi amare da un popolo intero.

Per le strade

Il primo settembre è in programma “CroSS”, proposta originale delle Ragazze Terribili da un’idea di Chiara Murru / SPAZIO - T con la collaborazione di Marcella Mancini, la drammaturgia di Maria Luisa Usai e il supporto artistico di Pinotten Baden. Indispensabile la prenotazione allo 079/278275. Si tratta di una passeggiata per le vie di Sassari della quale verrà rivelato il punto di partenza ma non il tragitto e l'arrivo. Ogni partecipante scaricherà sul cellulare una app che farà da audioguida invitando a fermarsi, girarsi, descrivere quello che vede in quel momento, osservare particolari di Sassari che non conosceva o gli erano sfuggiti, fa incontri inaspettati o magari ritrova persone che non vedeva da tempo. Accompagna la passeggiata il tappeto sonoro creato dal quartese Arrogalla, al secolo Francesco Medda.