A Venezia la Sardegna sotterranea Il Padiglione Italia “parla” sardo 

Può darsi che la parola sia venuta a noia, come succede con le parole che si usano spesso, talvolta a sproposito, tuttavia è proprio alla resilienza e ai suoi significati che si ispirano i progetti del Padiglione Italia della diciassettesima edizione della Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia (che si concluderà il prossimo 21 novembre).

Perché se le nostre città vogliono sopravvivere ai cambiamenti climatici in corso, e alle catastrofi ambientali che arrecano, devono trasformarsi in comunità aperte, virtuose e resilienti. E forse quelle sarde devono farlo più di tutte per via dell’isolamento e della solitudine che patiscono. Non a caso, l’Università di Cagliari, che partecipa all’evento con un progetto dedicato ai territori marginali dell’Isola, a “resilienza“ ha accostato la parola “resistenza“. Chiosando: «Due parole riassumono il comportamento delle aree rurali, urbane periferiche e post-industriali della Sardegna: Resistenza, il bisogno di opporsi al cambiamento come unica strategia di sopravvivenza, e Resilienza, la prospettiva dei territori di evolversi verso forme di organizzazione adattive e fondate sulla memoria, l’identità, l’innovazione».

Emergenze ambientali

I lavori, esposti nella città lagunare all’interno dell’esposizione intitolata “Comunità Resilienti“, sono studi e ricerche sui paesaggi rurali e i territori marginali e degradati, realizzati da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura, coordinato da Giorgio Peghin, ordinario nella Facoltà di Ingegneria e Architettura. In linea con i princìpi del Padiglione Italia (che più avanti ospiterà una mostra dedicata a Pinuccio Sciola), il progetto dell’ateneo cittadino rivendica all’architettura la responsabilità di costruire scenari nuovi e coerenti con le emergenze ambientali, sociali, economiche. Secondo gli autori del progetto, la sfida è contrastare lo spopolamento e l’emarginazione delle aree interne attraverso un nuovo modo di intervenire nel territorio, per «trasformare la resistenza in resilienza». Un po’ com’è accaduto con l’opera di Maria Lai a Ulassai, “Legarsi alla montagna“, o il progetto di rigenerazione urbana di Orani di Costantino Nivola.

Einstein Telescope

Un vero e proprio stravolgimento del destino della piccola comunità di Lula, in Baronia, è quanto si prospetta con la realizzazione del progetto europeo dell’Einstein Telescope (ET), sviluppato nel sito minerario dismesso di Sos Enattos, e che consiste nella realizzazione di un osservatorio di onde gravitazionali in grado di captare i segnali provenienti dall’intero universo. Le enormi potenzialità di sviluppo per il territorio, promesse dal programma, hanno suscitato l’interesse del curatore del Padiglione Italia Alessandro Melis (architetto originario di Cagliari), e dato vita a GWA - Gravitational Wave Architecture. Il progetto, anch’esso in mostra a Venezia, nasce dalla collaborazione interdisciplinare tra il Gran Sasso Science Institute, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il laboratorio di ricerca Ecourbanlab del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design dell’Università di Sassari e lo studio di architettura colombiano El Equipo Mazzanti. L’installazione è di grande suggestione. Curata dagli architetti Massimo Faiferri e Giancarlo Mazzanti, e dai fisici Eugenio Coccia e Michele Punturo, consiste in un percorso scandito da contenuti audiovisivi, trasmessi da una serie di display a forma di clessidra (diabolos), appesi a lunghe pareti poste l’una di fronte all’altra.

Dimensione sottorranea

Grazie all’esperienza sensoriale, offerta dall’attraversamento del percorso, i visitatori percepiscono la dimensione sotterranea dell’Einstein Telescope. E non solo. L’allestimento propone anche gli esiti del workshop internazionale di architettura ILS - Innovative Learning Spaces, diretto da Faiferri, e svolto nel 2019, per il quale ET è un’occasione di valorizzazione e rilancio del territorio; infine, immagina come tale infrastruttura potrebbe trasformare i luoghi e il paesaggio una volta che sarà realizzata.

