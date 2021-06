A Uri esplode la festa 

Atletico Uri 1

Guspini 0

Atletico Uri (3-4-3) : Camboni (34’ st Vasquez), Daga, Stechina Pinna, Ravot (28’ st Tedesco), Loru (36’ st Usai), Piga, Olmetto (23’ st Porcu), Fais (31’ st Vargiu), Pilo, Budroni. In panchina Campus, Delizos, Orro, Mura. Allenatore Paba.

Guspini (4-3-3) : Fortuna, Laconi (5’ st Sirigu), Boi, Uccheddu, Ibba (36’ st L.Floris), Cherchi (15’ B.Floris), Fadda, Demurtas, Idili (8’ st Fantasia), Caddeo, Vinci (24’ st Mudu). In panchina Loddo, Montesuelli, Uliana, Colacino. Allenatore Murru.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Rete : Budroni 4’ st.

Note : ammoniti Stechina e Budroni. Recupero 3’ st.

Uri. L'Atletico Uri vince e festeggia. In un caldo pomeriggio di sole, i giallorossi hanno battuto 1-0 il Guspini e hanno salutato il proprio pubblico festeggiando la prima promozione in serie D della storia del paese.

Il primo tempo

Al 6’ Fais salta il diretto marcatore e tocca sottomisura, ma Fortuna non si fa sorprendere. Due minuti dopo, Pilo ruba palla a centrocampo, tocca al limite per Fais, che calcia al volo, chiamando Fortuna alla deviazione in corner. Al 14’, Fadda sfiora il palo su punizione. Al 25’, contropiede urese da destra a sinistra, palla a Loru, che calcia sull’esterno della rete. Cinque minuti dopo, ancora Fadda ci prova dai 25 metri, ma il diagonale si spegne sul fondo. Al 33’, corner dalla sinistra, Stechina trova il tempo giusto, ma la sua incornata è di poco alta. Due minuti dopo, punizione dalla destra, Boi sbuca sul secondo palo, ma mette fuori. Al 39’, Fadda batte una punizione dal lato corto dell’area e Camboni si salva in angolo.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con la rete che decide il match. È il 49’ minuto quando, su corner di Ravot, Budroni trova la deviazione vincente. Poco altro da segnalare in un fine partita che ha visto i due allenatori dar fondo alle panchine, puntando soprattutto sui giovani. Al 70’, la palla per il pari è sul piede di Caddeo, che calcia di poco alto. Un giro di lancette dopo, lo stesso Caddei gira di testa troppo debolmente. A dieci minuti dalla fine, Budroni entra in area dalla sinistra e costringe Fortuna a salvarsi in angolo. Al minuto 88’, ancora Budroni fa tutto da solo e calcia di poco a lato. Al 93’, Vasquez dice di no alla conclusione di Fantasia. Triplice fischio e parte la festa giallorossa.

Sportività ed emozioni

Prima del via, è stata presentata la rosa dei padroni di casa e il Guspini ha concesso il “pasillo”, la passerella che gli avversari, con sportività, concedono ai vincitori. «Complimenti ai nostri avversari, perché nel pre-partita hanno fatto un grande gesto», dichiara mister Massimiliano Paba, visibilmente emozionato e già confermato dal presidente Giampiero Pilo.

27

Le reti

realizzate dai giallorossi

12

Le vittorie

nel girone finale

1°

Volta

che l'Atletico Uri è promosso in serie D