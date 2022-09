Italia 85

Francia 93

(dopo 1 supplementare)

Italia : Spissu 21, Mannion 4, Biligha, Tonut 4, Melli 10, Fontecchio 21, Tessitori ne, Ricci 4, Baldasso ne, Polonara 9, Pajola, Datome 12, All. Pozzecco.

Francia : Okobo, M'Baye, Luwawu-Cabarrot 13, Heurtel 20, Yabusele 15, Fournier 17, Maledon ne, Poirier, Albicy, Tarpey 8, Gobert 19, Fall 1. All. Collet.

Arbitri : Zurapovic (Bos), Kozlovskis (Let) e Glisic (Ser).

Parziali : 20-27; 31-38; 62-56; 77-77.

L'Italia manca l'impresa per colpa di qualche errore dalla lunetta. Non basta uno Spissu clamoroso da 21 punti e l'ottimo Datome (4 triple) per avere ragione della Francia che nel secondo tempo sembra smarrirsi ma ha grande fortuna nel finale (e qualche fischio a favore) come contro la Turchia: Fontecchio sbaglia due liberi e poi l'entrata della vittoria nel tempo regolamentare. Nell'overtime la Francia è più gasata e vince: 85-93.

Fa male uscire così, dopo aver giocato di squadra, riuscendo a compensare la minor stazza rispetto ad un'altra avversaria con tanti centri alti e grossi, facendo persino dimenticare l'assenza di un fuoriclasse come Gallinari. Il coach Pozzecco ha dichiarato: «Sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i miei giocatori. Hanno dato il 100% e sto soffrendo per loro. Scrivete di questa gara con una mano sul cuore».

Gli azzurri di Pozzecco escono a testa alta dopo avere disputato un Europeo ottimo, con una sola gara sbagliata, quella contro l'Ucraina, ma regalando emozioni e orgoglio ai tifosi del basket. Anche e soprattutto a quelli sardi che hanno assistito all'exploit in attacco del sassarese Marco Spissu nelle ultime due partite (22 punti contro la Serbia) quando non si è accontentato soltanto di praticare una buona regia. E l'olbiese Datome ha dimostrato la sua utilità partendo dalla panchina e piazzando zampate importanti.

La cronaca

Solito quintetto per l'Italia con Spissu in cabina di regia. La Francia mette il mastino Tarpey su Fontecchio per limitarlo, mentre l'ala azzurra futura Utah Jazz non riesce a tenere Fourier che inizia con due triple: 4-13 al 4'. Time out. Spissu segna da tre e dà l'alley-oop che rimette in gara Fontecchio: 12-15. Con le bombe di Luwawu-Cabarrot il divario diventa pesante: 17-27.

Secondo quarto e quintetto completamente diverso: Pajola, Mannion, Datome, Ricci e Biligha. I francesi sono in serata strepitosa da oltre l'arco: 8/10 e la terza tripla di Luwawu-Cabarrot fa scende la squadra di Pozzecco a -11 al 13'. Pozzecco alza il quintetto con Datome per uno spento Tonut (0/4 al tiro). L'Italia difende bene, fa anche adeguamenti per limitare il tiro da fuori dei francesi, ma in attacco ha pochi punti da Melli e Polonara: -7 al riposo.

Cuore e cervello dopo l'intervallo, proprio come contro la Serbia. Gli azzurri devono coprire sia sull'arco, passando anche sopra i blocchi, sia dentro l'area, dove fioccano gli aiuti sui pivot. Il recupero è sardo: Spissu e Datome (52-53) il sorpasso premia l'intuizione del coach che mette Mannion. Il break con Polonara è di 10-0: +6.

Nell'ultimo quarto le difese mordono, Ricci segna il momentaneo +8, ma gli azzurri faticano in attacco. Si riprendono con Fontecchio e Spissu che attacca persino il ferro: +7 a 2'15”. Sembra fatta ma gli dei del basket la pensano devrsamente e nel finale convulso Fontecchio (il migliore e più costante) sbaglia i due liberi e poi l'entrata della vittoria. «Ma senza Simone non saremmo qua” ha detto Gigi Datome nel dopo gara. Nell'overtime la Francia è più carica: Heurtel piazza un paio di entrate-killer. Spissu è commovente ma non basta.

