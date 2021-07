A Tossilo un polo energetico 

Ora che il commissariamento del Consorzio industriale di Macomer volge alla fine, si cominciano a delineare le strategie di rilancio di Tossilo. I sindaci di Macomer e Borore, dopo 12 anni di stand-by, non vogliono perdere altro tempo. E ieri hanno avviato un percorso operativo con i vertici della Tossilo Spa. Si prova a essere concreti, definendo modalità e azioni utili a stabilire la nuova linea di sviluppo. A partire dall’avvio del nuovo termovalorizzatore, che dovrà bruciare oltre 70 mila tonnellate di rifiuti da mezza Sardegna.

Il primo passaggio

Su un punto tutti d’accordo: la Tossilo Spa deve prolungare la sua attività, riconfermando il suo ruolo nella gestione dell’impianto e scongiurando i 30 licenziamenti. L’inceneritore è costato circa 50 milioni di euro ma ancora non è stato messo in moto. I sindaci di Borore e Macomer, Bastiana Carboni e Antonio Succu, hanno sottolineato l’importanza sociale ed economica che la messa in funzione del termovalorizzatore darà a tutto il complesso industriale della zona e i benefici economici che si creeranno con l’indotto legato al trattamento dei rifiuti. «A Tossilo si deve creare un polo energetico sardo, in cui sarà prodotta una rilevante quantità di energia elettrica – sottolinea l’ad della Tossilo Spa, Antonio Delitala – Della produzione usufruiranno sia gli insediamenti industriali esistenti, ma anche quelli futuri, oltre l’importante ricaduta per gli usi civili». Dice l’assessore all’industria e vice sindaco di Macomer Rossana Ledda: «Andremo ora a discutere al tavolo della Regione, per mettere fine alla lunga fase liquidatoria del Consorzio e rendere di nuovo attrattiva la zona industriale di Tossilo. Le nuove politiche industriali saranno preziose per l’intero territorio». Bastiana Carboni, sindaca di Borore, aggiunge: «A questo incontro ne seguiranno altri, che interesseranno tutte le parti coinvolte, anche per definire modalità e azioni utili».

I nodi

Il termovalorizzatore, chiedono gli amministratori, deve essere avviato entro quest’anno e la gestione deve essere affidata ancora alla Tossilo Spa, l’unico organo che ha le carte in regola, assieme ai 30 lavoratori, per gestire l’intera piattaforma dei rifiuti. «Stiamo facendo ogni necessario approfondimento – dice il sindaco di Macomer, Antonio Succu– sulla situazione della Tossilo Spa e del Consorzio Industriale, oltre che sulle prospettive future nell’interesse della nostra comunità e del territorio». I sindaci hanno quindi chiesto un incontro urgente col nuovo commissario liquidatore del consorzio, Marco Naseddu, nominato ieri con delibera della Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA