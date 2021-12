A Tirrenia la Genova-Porto Torres  

Il sindacalista punta però il dito sul fronte occupazionale. «Deve essere chiaro che Tirrenia, avendo perso i bandi per le altre tratte da e per l’Isola, non intenda ridimensionare il personale lasciando a terra centinaia di marittimi».

Per il gruppo Onorato si profila così un impegno importante dopo mesi di grande incertezza finanziaria. Precarietà economica che non a caso mette in agitazione i sindacati, preoccupati per il destino di una tratta che dovrà essere gestita per cinque lunghi anni da un operatore che non ha sempre garantito affidabilità. «Finalmente, in merito alla continuità marittima, possiamo registrare una buona notizia», ha spiegato il segretario della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu: «Anche il numero delle navi a disposizione, così come la frequenza diversificata nel periodo estivo con l’aggiunta di una corsa diurna, può soddisfare il traffico prettamente turistico in tale periodo. Chiaramente bisognerà verificare la tipologia e l’anzianità dei traghetti che verranno utilizzati, così come le tariffe che verranno messe a disposizione».

Il servizio verrà garantito 365 giorni all'anno con due motonavi (tre nel periodo estivo con partenze diurne). Oltre a questa tratta Tirrenia-Cin si è già aggiudicata il collegamento Civitavecchia-Olbia, ma in accordo con Gnv e Grimaldi, senza oneri per lo Stato, mentre la Palermo-Cagliari-Napoli e la Cagliari-Arbatax-Civitavecchia sono affidate a Grimaldi fino a marzo.

Accordo di cinque anni con appena mezzo milione di euro di aiuti statali. Sono i numeri attorno ai quali si snoda il bando di affidamento della tratta Genova-Porto Torres in regime di continuità territoriale per i mesi invernali aggiudicato ieri alla Tirrenia. L’ex compagnia di bandiera è riuscita a spuntarla con un ribasso del 98% rispetto alla base d’asta da 25,8 milioni di euro, ottenendo quindi in cambio dal Governo un sostegno che dovrebbe aggirarsi sui 516mila euro.

Dubbi

Opportunità

Corrado Pani, Segretario generale aggiunto della Fit Cisl non ammette tentennamenti. «Tirrenia, dopo i problemi avuti che l’hanno vista coinvolta in vicende giudiziarie, si presenta a ricoprire una tratta, strategica per la Sardegna, con un biglietto da visita che non fa ben sperare ma. Al contempo questa chance del bando per cinque anni potrebbe essere una buona opportunità per riscattarsi e far ricredere sul suo operato. Contare su un servizio efficiente e all’altezza soprattutto quando si prendono soldi pubblici deve essere una priorità per la compagnia che i sardi pretendono».

William Zonca della Uil Trasporti non nasconde le perplessità. «Ci troviamo di fronte all’ennesimo bando che spezzetta la continuità marittima. Da mesi abbiamo chiesto invece una gara unica che potesse mettere le basi a un modello organico per i trasporti. Dobbiamo inoltre registrare l’affidamento della tratta a lungo periodo a un operatore che ha un futuro incerto e che non dà le sicurezze che il comparto meriterebbe».

