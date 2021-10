A terra la statua del Sacro Cuore 

Vandali in azione a Meana Sardo nella notte di sabato. La statua del Sacro Cuore di Gesù, innalzata pochi giorni fa all’ingresso del paese, è stata abbattuta e danneggiata. Difficile capire chi e perché ha compiuto il gesto, avvenuto intorno alle 22 in una zona periferica, poco illuminata.

Il raid

L’opera in resina, alta circa un metro e 50 centimetri, troncata alla base da una forte spinta o da una forza trainante è rovinata a terra subendo diversi danni. Poi è stata gettata in una scarpata poco distante. Nell’urto ha perso la mano sinistra che non è stata ancora ritrovata. Il danneggiamento non sembra aver avuto testimoni e chi l’ha commesso ha avuto diverse strade per dileguarsi in perfetto anonimato.

Le ipotesi

Non sembra scelta a caso la tempistica del gesto ritenuto da molti intimidatorio. Qualcuno lo collega a quello che alcuni giorni fa è stato bollato come uno scherzo di cattivo gusto al parroco don Alessio Piras: l’incatenamento della porta d’ingresso della canonica con un lucchetto. Altri lo associano all’arrivo del vescovo Giovanni Dettori che proprio ieri ha celebrato le cresime di 9 ragazzi. Il fattaccio non è comunque riuscito a rovinare la festa.