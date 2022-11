A Talana le pensioni più basse 

Ad Arzana la media delle pensioni percepite da chi ha lavorato nel privato è di 711,16 euro. Per chi, invece, ha fatto carriera nel pubblico l’importo medio è di 1.864,71 euro. A Bari Sardo i due dati medi sono tra i 707,19 euro del privato e i 1.890,71 del pubblico. A Baunei una pensione media del privato si ferma a 654,79 euro e a 1.695,64 nel pubblico. Va meglio ai residenti di Cardedu: 714,30 per il privato e 1.930,00 per l’ex dipendente pubblico. A Elini la scala balla tra i 721,05 del privato e i 1.721,45 del pubblico. I loro (ex) colleghi di Gairo beneficiano di una pensione media di 1.779,38 euro mentre è inferiore (718,62) quella del privato.

I pensionati di Talana sono i più poveri d’Ogliastra. I più ricchi risiedono a Tortolì. I dati, ottenuti con la media della gestione dei dipendenti pubblici e privati, emergono dal report sul bilancio sociale dell’Inps relativo alle pensioni 2022.

Dall’indagine condotta dall’Istituto di previdenza sociale arriva la conferma che nella terra dove si vive più a lungo si campa con pensioni da fame. Lo certifica l’importo medio della pensione di vecchiaia di un nonnino di Triei. Qui un vecchietto vive con una pensione minima mensile di 779,48 euro.

Le pensioni più alte di ex dipendenti pubblici le percepiscono i residenti di Ussassai, dove l’importo medio è di 2.098,48 euro. A Tortolì una pensione media di un cittadino che ha lavorato nel privato è di 830,71 euro.

I dati

Ad Arzana la media delle pensioni percepite da chi ha lavorato nel privato è di 711,16 euro. Per chi, invece, ha fatto carriera nel pubblico l’importo medio è di 1.864,71 euro. A Bari Sardo i due dati medi sono tra i 707,19 euro del privato e i 1.890,71 del pubblico. A Baunei una pensione media del privato si ferma a 654,79 euro e a 1.695,64 nel pubblico. Va meglio ai residenti di Cardedu: 714,30 per il privato e 1.930,00 per l’ex dipendente pubblico. A Elini la scala balla tra i 721,05 del privato e i 1.721,45 del pubblico. I loro (ex) colleghi di Gairo beneficiano di una pensione media di 1.779,38 euro mentre è inferiore (718,62) quella del privato.

È sopra i 2.000 euro la pensione media di un ex dipendente pubblico di Girasole (esattamente 2.036,55), mentre si attesta a 756,65 il valore medio del pensionato reduce da una vita professionale alle dipendenze del privato. A Ilbono l’ex dipendente pubblico percepisce in media 2.030,88 euro, il privato si ferma a 669,59. A Jerzu 726,49 euro per il privato e 2.010,72 per chi lavorava alle dipendenze statali. Inferiori le cifre per i residenti di Loceri: 637,63 euro per il privato e 1.723,57 all’ex dipendente pubblico. Più alte a Lotzorai: 755,96 euro e 1.974,14. È Perdasdefogu il paese con l’importo medio più basso delle categorie pensionistiche private: appena 607,87 euro. Ampio il margine di differenze con gli ex dipendenti pubblici che beneficiano (in media) di 2.023,45 euro, uno tra i più alti in Ogliastra. Poi c’è Talana che con la somma tra i due importi medi (2.315,31) si cuce addosso la maglia nera: 612,63 per il privato e 1.702,68 per il pubblico. A Tertenia 667,80 i privati e 1.847,15 lo statale. Un ex dipendente pubblico di Triei guadagna in media 1.769,42 euro, il privato 619,25. A Ussassai un ex statale conta, in media, 2.098,48 euro mensili, e il privato 711,76.

Centri maggiori

A Tortolì una pensione media di un ex lavoratore privato è di 830,71, quella del pubblico 2.010,13. Meno introiti ai pensionati di Lanusei: 1.847,20 per l’ex statale e 767,96 per il privato.

© Riproduzione riservata