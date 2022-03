Posada (3-4-3) : Picco; Stefanoni, Depalmas Bono; Conteddu, Arnaudo, Mattera, Composto; Zela, Murgia, Floris (40' pt Pala). In panchina A.Deledda, M.Deledda. Allenatore Farina.

Stintino (4-4-2) : Sanna; Bassanetti, Scigliano, Valenti, Nieddu; D'Amico, (25' st Munua), Mereu, Greco, Oggiano; Foddai, Doukar. In panchina Mulas, Canu, Puggioni, Colanieri, Correnti, Pistidda. Allenatore Dessi.

Stintino 0

Posada 0

Arbitro : Deriu di Oristano.

Note : ammoniti Mereu, Bono, Floris. Recupero 1' pt, 3' st. Spettatori 100.

Stintino. Al Rocca Ruja finisce in uno scialbo 0-0 la gara tra Stintino e Posada, due tra le big del girone.

Pareggio inutile

Un pareggio che non serve a nessuno e che ha deluso il pubblico accorso allo stadio. A questo punto lo Stintino può definitivamente abbandonare i sogni di gloria, quinto in graduatoria con 33 punti, a -12 dalla capolista Calangianus, ma anche il Posada (quarto a 37) si stacca dalle prime tre in classifica.

Tante assenze

La partita è stata condizionata dalle assenze: causa Covid per i padroni di casa, infortuni e indisposizioni varie per i baroniesi, che si presentano in 14 uomini. La cronaca è avara di situazioni di rilievo.

La cronaca

La prima occasione (al 28') è per lo Stintino: Foddai su cross di D'Amico calcia a botta sicura, Picco respinge di piede, ribatte Mereu, ma la sfera finisce sul corpo di un difensore ospite. Il Posada replica al 34': Zela raccoglie un traversone e tira da pochi passi, Sanna si oppone d'istinto.

La ripresa

Anche la seconda frazione di gioco riserva poche emozioni. I primi 25 minuti scorrono senza un tiro in porta, con le due squadre che si danno battaglia a centroampo senza però riuscire a creare chance degne di nota. Poi è il Posada a cercare maggiormente la via della rete: al 26' una rasoiata di sinistro di Mattera è deviata in angolo con le dita da Sanna. Al 42', direttamente da angolo, Depalmas impegna ancora il portiere di casa. Tutto qua. Finisce 0-0.

Risultato tutto sommato giusto, anche se il Posada ci ha provato di più. I baroniesi inoltre si sono confermati ermetici in difesa: la migliore del campionato con 11 reti subite.

Il dopo gara

«Venivamo da alcuni risultati negativi, l’impegno da parte della squadra è stato ottimo e il risultato è giusto», commenta a fine gara l'allenatore dello Stintino Daniele Dessi, che ha sostituito l'indisponibile Paolo Congiu.

Commenti non troppo differenti dall’altra parte: «Abbiamo ottenuto un buon punto su un campo difficile, noi però avevamo troppe assenze», è l’analisi del tecnico del Posada Homar Farina.

