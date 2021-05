A Stampace e Pula non c’è festa ma la devozione resta intatta 

La peste, nel 1652, il Covid nel 2020 e nel 2021. Due drammatiche emergenze sanitarie segnano gli estremi di una tradizione plurisecolare e attribuiscono un significato se possibile ancora più profondo a una figura, quella di Efisio, alla cui intercessione ci si continua ad affidare.

Sapere che c’è – che si sia credenti o atei, che si viva la potente devozione dalle viscere di Stampace o lo si guardi di sottecchi da una qualsiasi periferia – è confortante. Certo, i colori dei costumi, la ricchezza della statua ornata, la bellezza della “ramadura”, il suono delle launeddas, le mille suggestioni della sfilata mancheranno anche quest’anno.

«Il grande convegno folk»

E del resto Francesco Alziator lo definì «il più grande convegno folklorico del Mediterraneo» perché non c'è altra processione, nel mondo cristiano, paragonabile a quella di Cagliari alle Calendimaggio. Sia per numero di partecipanti, che per durata (quattro giorni, ma un mese di festeggiamenti: dal 25 aprile al 25 maggio) che per numero di centri e località toccati dal passaggio del Santo. Non ci sarà quasi nulla di tutto ciò, ma in fondo ciò che conta di più è l’amore che trasmette questo martire, compatrono della città e tra le figure più nobili della sua storia sociale e religiosa.

Quest'anno, come nel 2020, le cerimonie si svolgono tutte nella giornata del primo maggio e non sono previste soste intermedie tra Cagliari e Nora. È un’estrema sintesi, un concentrato, della festa, che priverà Giorgino, Su Loi, Villa D’Orri, Sarroch e Villa San Pietro dei tradizionali passaggi e dei riti civili e religiosi connessi.Ci saranno l’investitura dell’Alter Nos Edoardo Tocco (stampacino doc) da parte del sindaco e la consegna del Toson d'Oro e della fascia tricolore. Subito dopo, a piedi, scortato dai soli mazzieri, dal terzo guardiano e dal presidente dell'Arciconfraternita, l’Alter Nos si recherà alla chiesetta di Sant'Efisio, a Stampace, per partecipare alla Messa. Poi il simulacro del Santo sarà caricato su pick up messo a disposizione dal Comando militare dell’Esercito e si dirigerà, senza alcuna sosta intermedia, a Pula, dove sarà celebrata la messa nella chiesetta di Nora, il luogo del martirio.

Per gli stampacini, custodi della chiesa del Santo, della tradizione, dei Guardiani e – di contro – inventori dell’avanspettacolo cagliaritano, il Carnevale di tialus e dottoris, diras e panetteras e de sa ratantina, sarà una sofferenza. Ma loro, che conoscono il vero amore per Efisio, se ne sono fatti una ragione. La pandemia passerà, dicono. Efisio resta.

Le tappe della devozione

Normalmente il santo, lasciata la città, avrebbe fatto la prima sosta nella chiesetta della famiglia Ballero a Giorgino, seguita dai pellegrini commossi. Nella chiesetta della famiglia Ballero il Santo avrebbe lasciato il carro sfarzoso e sarebbe stato trasferito in quello di campagna, più modesto ed essenziale, sarebbe stato spogliato dell’oro e degli ex-voto e gli sarebbero stati cambiati gli abiti: quelli della festa avrebbero lasciato spazio a quelli sobri e austeri da viaggio. Ci sarebbe stato un veloce spuntino prima di iniziare il cammino verso Nora mentre i fedeli avrebbero continuato a pregare e piangere, a chiedere una grazia per una malattia, un problema di lavoro. E Lui, il Santo, sa quanti ce ne sono in quest’anno e più di dramma collettivo.

Più avanti, a La Maddalena Spiaggia, si sarebbe aggiunta la processione organizzata dalla parrocchia di Frutti d'Oro (dove ha sede la Confraternita di Sant'Efisio de Su Loi), alla quale avrebbero partecipato i parroci della zona e il Santo sarebbe stato ospitato nell'abitazione della famiglia Aramu, in forza di un antico privilegio. Poco più avanti il cocchio sarebbe approdato nella chiesetta di Su Loi e poco dopo si sarebbe fermato a Villa d'Orri, tenuta dei marchesi Manca di Villahermosa, che fu casa delle vacanze dei Savoia e dove, nella cappella di famiglia, dagli splendidi affreschi, ci sarebbe stata la solenne celebrazione eucaristica con il tradizionale bacio della reliquia, cui sarebbe seguito l'immancabile rinfresco. I fedeli, a migliaia, avrebbero venerato anche lì la teca.

Casa Tiddia e i devoti Cossu

Poi il cammino avrebbe portato Efisio verso Sarroch, dove avrebbe passato la notte non prima di aver ricevuto l’omaggio dei dipendenti della Saras che avrebbero esposto uno striscione – probabilmente ci sarà anche quest’anno - e avrebbero accompagnato il passaggio del cocchio sparando l’acqua con dei cannoni. L’accoglienza dei sarrocchesi sarebbe stata trionfale: le strade cosparse di fiori, illuminate, la banda cittadina, i fuochi d’artificio. Pochi degli oltre cinquemila abitanti del paese sarebbe mancati all’appuntamento. Il Giogo dei buoi e il cocchio sarebbero stati ricoverati per la notte nel cortile di Casa Tiddia, i “carradoris” sarebbero stati ospitati a cena e a dormire dalla famiglia Cossu. Ma ci saranno tracce anche quest’anno, nonostante tutto.

Attesa a Villa San Pietro

E ci saranno anche a Villa San Pietro. Anche lì Efisio è di casa, veneratissimo. Un tappeto di fiori nelle strade, tra il rosso e il rosa, il profumo di menta e altre essenze di stagione. Una comunità intera penserà a lui, si affiderà a lui, anche se quest’anno Efisio passerà dritto nella statale 195 in direzione Pula, dove i rappresentanti comunali prendono idealmente in consegna il Santo tanto che l'Alternos, rappresentante della città di Cagliari, affida al primo cittadino pulese il compito di guidare le celebrazioni.

La suggestione di Nora

La processione verso Nora è sempre stato uno dei momenti centrali del pellegrinaggio di Efisio verso il luogo del suo martirio e dello scioglimento del voto con la sosta davanti alla chiesetta di San Raimondo, di proprietà della famiglia Carta-Cacciavilla, e l'Arciconfraternita del Gonfalone che si ricongiunge a confratelli e consorelle di Pula prima dell’ennesima messa, l'ultima.

Nella chiesetta a due passi dalla spiaggia le messe sarebbero state affollatissime, soprattutto il Pontificale di mezza mattina, all'aperto, presieduto dall’arcivescovo di Cagliari davanti a quel mare che, agli albori del Cristianesimo, vide Efisio sacrificare la sua vita pur di non rinnegare la fede in Dio. Nel pomeriggio, retto dalle spalle dai confratelli, il Santo avrebbe raggiunto gli scavi romani, luogo del suo martirio. Percorrendo la spiaggia, davanti al mare cristallino, sarebbe tornato nella chiesetta, seguito dai fedeli, dal suono delle launeddas, da is goccius dei fedeli. Quest’anno sarà, in modo diverso, più sobrio e forse per questo più profondo. Poi ci sarebbe stato il viaggio a ritroso, con le stesse tappe.

A Villa Atzori – Villa San Pietro - non ci sarà la sosta nella casa padronale costruita agli inizi del novecento nel cuore del paese dal cavalier Mario Atzori. «Mio padre», raccontò la figlia Giosi, «sfidando le bombe andò a prendere la statua del santo in macchina sino a Giorgino e il voto fatto dalla città di Cagliari fu salvo». Il Santo sarebbe rientrato nella sua chiesetta il 4 maggio alla luce delle fiaccole.

Quest’anno la zona rossa cancellerà tutto. Succederà tutto in un giorno e le cerimonie si svolgeranno a porte chiuse, con pochi presenti. Ma niente cancellerà il senso di un rito bellissimo che, nonostante tutto, si svolge per la 365ma volta.

RIPRODUZIONE RISERVATA