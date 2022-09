A scuola tra droni e cucina 

Tutto inizia nel 2016 quando il Comune di Nurachi, assieme a quello di Zeddiani, riuscì a ottenere un finanziamento di due milioni e 866 mila euro che la Regione aveva stanziato nell'ambito del piano straordinario Iscol@, con l’obiettivo di far nascere una scuola innovativa. Quella di Nurachi, in Sardegna, è una delle dieci “Scuole del nuovo millennio”. La struttura, guidata dal dirigente Alessandro Cortese, è dotata delle più moderne tecnologie elettroniche e informatiche.

Non solo italiano, matematica e storia. Nella scuola del futuro i piccoli studenti useranno i droni, cucineranno e coltiveranno gli orti. È la scuola del nuovo millennio, all’avanguardia. Un mega polo scolastico realizzato in via Gramsci, a Nurachi. La porte si apriranno lunedì prossimo. Domenica sera invece è in programma l’inaugurazione della nuova struttura.

Apre la scuola del futuro

Sui banchi della scuola “diversa” staranno 120 studenti, tra primaria e secondaria. E tutti entreranno dallo stesso ingresso: questa è una delle tante caratteristiche della scuola. Ciò vuol dire che tutti potranno interagire, piccoli e grandi. Ma non solo. Frequenteranno la nuova struttura anche diversi bambini di Riola, Baratili, Cabras e Cuglieri. Segno che la novità piace. «Il futuro dei ragazzi parte dalla scuola - dice il sindaco Renzo Ponti - più questa è all’avanguardia meglio è».

Ecco la scuola

Nel plesso didattico di Nurachi sono state realizzate nove classi, tre laboratori, ampi spazi per studio e relax e locali per attività extrascolastiche, secondo uno stile architettonico moderno e accogliente e con strumenti all’avanguardia per una didattica innovativa. Nel Comune di Zeddiani invece, nei locali dell’ex scuola secondaria, è stato realizzato un laboratorio alimentare e scientifico che consentirà ai ragazzi di approfondire argomenti legati all’ambiente, ai prodotti della terra e alla loro trasformazione. Nella scuola del futuro sarà possibile avere l’accreditamento al Trinity College ma anche seguire corsi di musica grazie alla collaborazione con l’Ente concerti Passino. E poi ancora tutti a lezione di psicomotoria, musica terapia, di danza e informatica. L’obiettivo del Comune è attirare iscritti anche da altre zone dell’Oristanese. E collaborare per studiare progetti con le associazioni sportive, culturali e di volontariato. «Sono contente le famiglie e i docenti - fa sapere il primo cittadino - Anche per loro significa crescere. Tanti docenti hanno chiesto di poter insegnare in questa scuola».

