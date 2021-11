A scuola sui bus amici dell’ambiente 

Al momento il parco macchine degli scuolabus conta 7 mezzi di proprietà comunale, alcuni furono immatricolati 20 anni fa e si portano dietro i segni del tempo. «Uno dei punti qualificanti del nuovo servizio riguarda il rinnovo del parco mezzi - prosegue l’assessore Sanna - oggi alcuni risultano inadeguati e con un forte impatto ambientale. Puntiamo a disporre di mezzi nuovi e non inquinanti, prevediamo punteggi aggiuntivi per le aziende che offriranno scuolabus di ultima generazione». La ditta a cui sarà affidata la gestione del trasporto scolastico locale dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale. Il numero degli autobus non dovrà essere inferiore a 8, ma ce ne dovrà essere anche uno di scorta e certamente tutti dovranno essere adatti alla quantità e alla qualità dell’utenza. In aggiunta, due scuolabus saranno messi a disposizione dal Comune.

L’importo complessivo per dieci anni è pari a 7 milioni e 182 mila euro: «Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più bassa» spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Massimiliano Sanna. Dovrà essere garantito il trasporto, andata e ritorno, dalle frazioni e dalle aree extraurbane fino alle scuole dal lunedì al sabato mentre per chi frequenta il tempo pieno dal lunedì al venerdì in caso di rientri pomeridiani. Sono previsti 14 percorsi: 10 di tipo collettivo con orario antimeridiano, 3 di tipo collettivo con orario pomeridiano, 1 individuale per gli alunni diversamente abili.

Scuolabus nuovi, a basso impatto ambientale e senza passeggeri in piedi: tutti i mezzi dovranno garantire posti a sedere per i bambini e i ragazzi che usufruiranno del servizio comunale. Sono alcune delle caratteristiche previste dal bando per l’affidamento dell'appalto del trasporto scolastico sia per i bambini delle scuole dell’infanzia sia per gli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado. Attualmente il servizio è destinato a circa 250 alunni.

Il bando

I mezzi

A bordo

Il bando prevede che su ogni scuolabus sia garantita la presenza continua di un assistente, questa prerogativa conta l’impiego di 10 addetti. Previsto inoltre un punteggio aggiuntivo per chi riuscirà a offrire soluzioni migliorative per la sorveglianza in sicurezza degli studenti, nel periodo di preaccoglienza o nell’arco temporale che va dall’attesa dello scuolabus fino all’ingresso a scuola. Per presentare le offerte c’è tempo fino alle 13 del prossimo 3 dicembre, le proposte dovranno essere inoltrate sul portale SardegnaCAT.

