A scuola? Sì ma col bisnonno  

È arrivato nel cortile della scuola primaria di Isili ieri mattina alle 8, Antonio Piras, con la mano nella mano della sua pronipote. La piccola ha sei anni, lui ne compirà 102 a novembre, e il desiderio di essere lui a scortare la bimba per il primo giorno di scuola l'ha accompagnato tutta l'estate: lo ha realizzato accompagnato dalla figlia Rossana e dalla nipote Clara, nonna e mamma della piccola, e dal papà di quest’ultima. È avanzato fiero verso l'ingresso scrutando da dietro la mascherina i volti dei tanti bambini che aspettavano il suono della campanella. È rimasto accanto alla nipotina fino all'ultimo e mentre stringeva quella piccola manina, simbolicamente ha stretto quella di tutti.

Rapporto speciale

Tziu Tonni, così è conosciuto a Isili, con la sua presenza ha voluto augurare un buon anno scolastico a tutti i bambini cui tiene in particolar modo. Proprio lui che è stato bidello e che ha trascorso i suoi anni più belli proprio accanto a bambini e ragazzi con i quali ha sempre avuto un rapporto intenso. Ha pensato a loro anche al compimento dei suoi cento anni: all'indomani dei festeggiamenti ha regalato alcuni giochi che sono stati installati nell'area riservata del parco di Isili. Un segno di riconoscenza per una comunità che l'ha sempre stimato e riconosciuto come simbolo di vitalità, di rispetto, di abnegazione. L'amministrazione ha risposto a questo gesto ponendo una targa che riporta una frase di Eraclito (“Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini”) e una dedica (“al caro zio Tonni con gratitudine e affetto sinceri, i fanciulli di Isili”).

Ieri ha tenuto la mano della sua pronipotina fino all'ultimo momento, con gli occhi pieni di lacrime. «Spero che questi bimbi mi possano seguire», ha detto: «In questo cortile non è mai entrata una persona di quasi 102 anni».

Ruolo sociale

Nonostante le difficoltà legate all'età, alla salute e le limitazioni dovute alla pandemia, Tziu Tonni non si arrende e continua a voler partecipare agli eventi più importanti del paese. È sempre stato presente all'accensione dei falò di Sant'Antonio Abate, attorno ai quali ha ballato proprio con i più piccoli; è stato il simbolo della festa della Commemorazione ai caduti portando il tricolore in spalla, fiero di quella bandiera che ha servito come paracadutista nella seconda guerra mondiale. Antonio Piras vive ancora nella sua casa, accudito da una badante e attorniato dall'affetto delle tre figlie, dei nipoti e dei tanti amici e parenti che amano la sua compagnia.

