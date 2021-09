A scuola proteste e striscioni 

Classi vuote e silenzio assoluto. Fuori invece la voce dei genitori e degli amministratori comunali si sente da lontano. Anche nelle scuole di Laconi la campanella è suonata martedì scorso, ma per ora nessun studente si è seduto nei banchi. Ormai da giorni fuori dall'Istituto scolastico è in corso un sit-in di protesta contro l’ufficio scolastico regionale che quest’anno, nonostante la contrarietà del Comune e dell’intera comunità, ha deciso di istituire le pluriclassi. «Tutto questo è assurdo e paradossale soprattutto ora con il distanziamento obbligatorio – ha detto il sindaco Salvatore Argiolas -. I tagli nelle scuole non vanno fatti in questo modo. Ora presenteremo anche un esposto in Procura».

Il caso

Nei cancelli della scuola dove ad oltranza stazionano mamme, papà e tanti bambini, ormai da giorni sono affissi diversi striscioni con scritto “I nostri figli non sono numeri”. Ma anche “Noi non vogliamo le pluriclassi”. La settimana scorsa il primo cittadino era stato accolto dall’assessorato regionale all’Istruzione per parlare del malcontento dell’intero paese. Argiolas in questi giorni aspettava notizie in merito, ma nessuna comunicazione è arrivata. Il primo giorno di scuola i genitori hanno scoperto la triste sorpresa. Se prima dentro le aule si contavano massimo dieci alunni ora all’appello rispondono anche in 18.

La protesta

Ecco perché il sindaco assieme a tutte le famiglie e le maestre della scuola primaria e le professoresse della scuola secondaria, protestano fuori dall’Istituto. «Non abbiamo gli spazi idonei per ospitare tutti questi bambini assieme – grida il primo cittadino -. Soprattutto adesso che sono necessarie le distanze. Ad oggi nessuno ci ha dato risposte e spiegazioni nonostante l’incontro tenutosi a Cagliari. Noi non abbiamo intenzione di arrenderci»

Le iniziative

I genitori e gli amministratori sono agguerriti. Sin quando il problema non si risolverà nessuno entrerà a scuola. Ma non solo: «A breve convocherò un Consiglio comunale per affrontare il problema – conclude Argiolas – e invieremo un esposto in Procura. Non mancheranno altre iniziative di protesta. I nostri bambini non sono numeri».

RIPRODUZIONE RISERVATA