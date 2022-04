A scuola in pigiama per i bimbi ricoverati 

Lasciati nell’armadietto grembiuli e fiocchi, per un giorno i bambini della scuola primaria di via Vespucci in classe hanno indossato il pigiama. Come loro anche i professori, per una mattinata tutta speciale: il “Payama day”, iniziativa didattica che, seguendo l’esempio del nord Europa, vuole sensibilizzare i piccoli sulle malattie infantili. La tuta da notte per stare simbolicamente vicini ai coetanei costretti a indossare quell’indumento tutti i giorni per tutto il giorno perché ricoverati, in lotta contro malattie spesso gravi.

I messaggi speciali

«I bambini hanno capito bene che non si trattava di un pigiama party», specifica la professoressa Enrica Giua della 2C, «abbiamo spiegato che in ospedale ci sono loro coetanei che un giorno guariranno e torneranno a casa, ma che questo era un modo per dimostrare la propria vicinanza in un periodo non facile. In classe affrontiamo qualunque tema senza problemi, anche quello della malattia. L’importante è farlo con leggerezza, senza turbarli e trovando sempre il modo per sorridere». I bimbi hanno voluto scrivere anche tante letterine con gli auguri di buona Pasqua che saranno consegnate ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Brotzu a Cagliari: «Ciao mi chiamo Anna e io e la mia classe siamo in pigiama perché voi siete in pigiama. E anche le maestre e il bidello, perché così pensiamo a voi. Spero che vada tutto bene. Ma ci vestiamo solo un giorno con il pigiama nel pajama day. Ho sette anni. Tanti baci e abbracci». E poi Alice: «Ciao, tu come stai? Noi oggi siamo in pigiama per pensare un poco a voi». Ci sono Perla, che si è messa la fascia dell’unicorno «perché spero di esservi simpatica», e Mattia: «Oggi è un giorno speciale, spero che tu stia bene».

Gli auguri e i video

Ogni letterina conteneva un messaggio speciale che sarà consegnato direttamente ai bimbi costretti a trascorrere in ospedale anche i giorni di Pasqua e pasquetta. Alcuni pensieri sono di incoraggiamento, altri di saluto e augurio di trascorrere buone feste con i genitori e la famiglia. «Ci sono video fatti proprio per spiegare ai bambini cosa sono le malattie, ad esempio quelle genetiche» aggiunge la professoressa Giua, «e tutto viene raccontato in modo semplice per essere compreso dai più piccoli». Conclusa la mattinata speciale, i bambini hanno tolto il pigiamino e indossato di nuovo il grembiule, con la speranza che presto lo possano togliere anche i coetanei ricoverati.