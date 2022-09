A scuola, finalmente col sorriso  

Due ragazze sono una di fianco all’altra, zaino in spalla, davanti al cancello del liceo scientifico Pacinotti di Cagliari. Prima di entrare si stringono e sorridono per scattare il selfie del primo giorno. Davanti al liceo classico Dettori, invece, un gruppo di ragazzi organizza la gita al Poetto post lezione. I bambini della scuola elementare dell'istituto comprensivo di via Stoccolma, sempre nel capoluogo, entrano presi per mano con i compagni. Così anche in nella scuola Giovanni Lilliu di via Caboni.

La prima campanella in molte scuole dell’Isola è già suonata, migliaia di studenti sardi (tutti i 196mila studenti saranno in classe entro domani) sono tornati in aula dove la normalità passa anche da piccoli gesti, abbracci e pacche sulle spalle, impossibili solo un anno fa quando c’era l'obbligo di mascherina. «La Sardegna oggi più che mai ha bisogno del vostro genuino entusiasmo e della vostra sete di conoscenza e sapere», è il messaggio del presidente della Regione Christian Solinas, «se riusciremo a costruire un futuro migliore sarà anche grazie a voi. Buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti e le studentesse sarde».

L’ottimismo

«Siamo davvero tutti più felici», dice Alice Orrù, studentessa al Pacinotti, «questo rientro è stato diverso, finalmente abbiamo i banchi di nuovo molto vicini. In classe siamo in 23, ma è bello scambiarsi sorrisi e sguardi, si respira un’aria nuova, un nuovo inizio anche se visto quanto successo è sempre tutto un po’ imprevedibile». Nella scuola primaria “Giovanni Lilliu” di via Caboni i bambini fanno festa. «Mia figlia è contentissima, ha subito fatto amicizia con i compagni. Si torna, per ora alla normalità, senza mascherine, i bambini non ne potevano più finalmente potranno andare a fare la ricreazione in cortile e giocare tutti insieme», racconta papà Luca Di Leonardo.

Per i nuovi iscritti al Pacinotti, la preside Valentina Savona ha organizzato una giornata al parco di Molentargius. «Abbiamo scelto un luogo dove i ragazzi possono conoscersi e socializzare, anche per rendere il passaggio dalle medie alle superiori più leggero», spiega. Oggi «andiamo a Monte Claro a fare una caccia al tesoro, così potranno conoscere anche gli altri insegnanti».