A scuola e in ufficio si parla sardo 

A disposizione c’è il finanziamento regionale di poco meno di 200mila euro, con l’obiettivo di rilanciare l’uso del sardo nella politica e nell’attività amministrativa di tutti i giorni, oltre che in settori strategici come quelli dell’associazionismo e del commercio. Partendo dalle riunioni della commissione Cultura, e del Consiglio comunale che si sta organizzando in limba per il 28 aprile, per Sa die de sa Sardigna .

Consiglieri comunali a lezione di lingua sarda, insieme ai dipendenti del Municipio, cittadini e commercianti quartesi: il progetto di bilinguismo - proposto dall’associazione culturale “Sa Bèrtula Antiga” e sposato dal Comune - entra nel vivo e passa alla fase due.

Consiglio in limba

Le iniziative

Dopo il successo del convegno nazionale sulle minoranze linguistiche - “Alas impestadas non bolant” - l’amministrazione comunale rilancia con una serie di iniziative. In programma ci sono già alcuni incontri con gli autori della letteratura sarda, laboratori aperti ai cittadini che avranno a disposizione, in giorni e orari prestabiliti, la possibilità di fare conversazioni in sardo alla presenza degli esperti in limba . E corsi di formazione linguistica per imparare a leggere e scrivere in sardo, sia a livello base che per chi voglia perfezionarsi nella materia. Non solo: secondo il calendario stabilito dalla Regione, verranno organizzati dei corsi ad hoc per diverse figure professionali, insegnanti e amministratori in primis. Fra le iniziative previste c’è un laboratorio sperimentale di make-up femminile - gratuito e in sardo - mentre alcune imprese cittadine saranno selezionate per inserire la lingua locale nella loro comunicazione aziendale.

Il sardo in Comune

Si parlerà il sardo negli uffici - con tanto di corsi dedicati ai dipendenti comunali e di certificazione finale - ma anche nelle commissioni consiliari e in Consiglio. Obiettivo principale realizzare una serie di attività di promozione linguistica contenute nel progetto “Su sardu in Cuartu”, finanziato dall’assessorato regionale della Pubblica istruzione e dal Dipartimento Affari Generali della Presidenza del Consiglio. E rilanciare la biblioteca linguistica dell’ex Convento dei Cappuccini. «Dobbiamo conservare e mantenere viva la nostra lingua, e acquisire quella terminologia corretta che ci consente di trasmetterla senza alterazioni», sottolinea la presidente della commissione Cultura Ketty Giua. «Ecco perché come commissione ci siamo impegnati a far sì che le leggi a tutela delle minoranze linguistiche vengano attuate, altrimenti è inutile sposare una tesi se poi noi amministratori siamo i primi a non parlare o addirittura a non capire il sardo».

Le scuole

Non solo formazione in Comune, il progetto punta anche alla valorizzazione della lingua sarda nelle scuole. Gli operatori qualificati dell’associazione Sa Bèrtula, saranno infatti a disposizione degli istituti cittadini e degli insegnati per organizzare corsi, spettacoli, e formazione a supporto delle normali attività di lezione.

