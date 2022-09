A scuola di vendemmia all’Agrario 

Tempo di vendemmia al “Duca degli Abruzzi” di Elmas. Nella piana dell’acquedotto romano gli studenti sono impegnati nel taglio dei grappoli, guidati dalla dirigente Maria Antonietta Atzori e dal capo azienda Salvatore Pulisci, che cura i cinque ettari di vitigno. Quest’anno la produzione è buona in tutta l’Isola ma l’istituto agrario punta solo alla quali tà: «È una scelta didattica – spiega la preside – perché vogliamo formare enotecnici che sappiano produrre q ualità».I risultati si vedono: i 14 studenti formati sono stati assunti dalle cantine isolane. «Offriamo la possibilità di specializzarsi con la frequenza del sesto anno per conseguire la qualifica».

Dal titolo al lavoro

Le richieste delle cantine sono superiori ai diplomati «e per questo vogliamo istituire due seste. Stiamo sensibilizzando i ragazzi per informarli dell’opportunità illustrando l’importanza del corso proprio per l’immediato inserimento nel mondo produttivo», spiega Atzori.«I consumatori hanno capito l’importanza della qualità dell’uva da vino – aggiunge l’agronomo Ettore Crobu, docente di Scienze agrarie - così si valorizzano le produzioni e il territorio come in Toscana, per il Brunello di Montalcino, e in Sardegna per il Cannonau in Ogliastra e il Vermentino in Gallura». Quanto alla forma di allevamento, «nell’ottica di una produzione di qualità, è quella del cordone speronato per i rossi e del guyot per i bianchi», spiega Pulisci.

Nelle cantine dell’agrario

Vendemmia di qualità quindi, con una produzione di circa 250 quintali e una previsione di circa 15mila litri per le etichette Doc e Igp dell’istituto: «I primi sono il Semelia, Su Masu e il Roseum – spiega la dirigente del Duca degli Abruzzi – mentre le Doc sono il Kastigu, Kirma e il Moscato, tutte in vendita nel nostro spaccio, come gli altri prodotti dell’azienda».Produzione di qualità anche per le condizioni climatiche favorevoli: «Il caldo torrido di questa estate è stato provvidenziale – afferma Pulisci - perché ha preservato gli alberelli dagli attacchi dei parassiti e dei funghi come l’oidio e la botrite». Dopo il taglio l’uva viene lavorata e il mosto va nei serbatoi in acciaio inox e fatto fermentare nei tini a temperatura controllata di circa 18 gradi per i bianchi per 15 giorni, mentre per i rossi la temperatura è mantenuta a 26 gradi per una settimana. Dopo la fase di invecchiamento i vini vanno in vendita, sia sfusi che imbottigliati.