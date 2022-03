A scuola del mangiare bene e sano 

Tre gli appuntamenti di questo primo modulo di attività. Si inizia lunedì 4, a partire dalle ore 10.30, con il tema le fragole. A seguire lunedì 11 con le arance e lunedì 2 maggio con il miele. Gli eventi saranno ospitati in un’area apposita all’aperto nel mercato Campagna amica di via Matteotti. Accompagnati nelle degustazioni dei prodotti dai tecnici e produttori, saranno spiegati ai bambini i concetti di stagionalità, della qualità dei prodotti, le tecniche di coltivazione e allevamento, i benefici nel consumo. Verranno anche donati i quaderni di campagna amica, un album dove apprendere, scrivere e disegnare, seguiti dalle insegnanti, sui temi degli animali, i prodotti, i lavori della campagna.

«Ho accolto con entusiasmo il progetto proposto da Serafino Mura della Coldiretti – spiega la dirigente Marina Enna- in quanto si vuole sviluppare negli alunni, la consapevolezza di vivere in una terra ricca di prodotti offerti dalla natura. Attraverso esperienze progettuali i bambini saranno invitati a conoscere alcuni frutti o prodotti, ad approfondire la storia della loro coltivazione, a prediligere la frutta come merenda a scuola. Allo stesso tempo si vogliono incentivare i genitori ad acquistare prodotti locali. Penso che la guerra in Ucraina – evidenzia la dirigente – abbia messo in luce l importanza dell'autosufficienza, del problema della dipendenza da altri Stati. Con il progetto vogliamo rafforzare la nostra sardità, l’identità, sostenendo i nostri produttori».

L’educazione alla buona alimentazione e al mangiare sano inizia dalla scuola. Con questi obiettivi, saranno i bambini della scuola dell’infanzia di Via Alghero e delle primarie di Ghilarza (ma anche le scuole di Sedilo verranno coinvolte), a dare il via al progetto di salute alimentare promosso dai produttori del mercato di Campagna Amica.

Le scuole

Le iniziative

Coldiretti

«È importante entrare nelle scuole o portare i ragazzi ai nostri mercati per avvicinarli al consumo dei prodotti locali e stagionali, in modo da sviluppare abitudini alimentari sane e genuine - afferma il direttore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò – perché sono loro i custodi delle nostre tradizioni alimentari. Inoltre – aggiunge – la qualità dell’alimentazione condiziona in positivo la nostra salute». Concetti ribaditi anche dal presidente provinciale Coldiretti Giovanni Murru. «Consumare le nostre produzioni – afferma- sostiene il reddito e il lavoro dei piccoli produttori e contribuisce alla salvaguardia dei territori, delle bio diversità e delle nostre comunità».

