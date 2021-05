A scuola col mitra: «Odio tutti quanti» Strage di studenti 

MOSCA. Un 19enne ha fatto irruzione nella scuola dove aveva studiato e ha sparato su bambini e adolescenti. Almeno nove morti: sette allievi, probabilmente fra i 13 e i 15 anni, una insegnante e un’impiegata. I feriti sono 21, compresi otto bambini ricoverati in gravi condizioni.

La tragedia è avvenuta ieri mattina nella scuola 175 di Kazan, la capitale del Tatarstan. Le autorità non hanno rivelato il nome dell’assalitore ma il governatore, Rustam Minnikhanov, ha detto che si tratta di un 19enne che aveva «un’arma ufficialmente registrata a suo nome». I media russi, compresa la tv di Stato, hanno pubblicato un video in cui si vede un ragazzo a torso nudo e apparentemente legato in una cella mentre viene interrogato e dice di aver «sempre odiato tutti» e di essersi «reso conto di essere dio».

Secondo i media si tratta dell’omicida ma l’informazione non è confermata. Inoltre l’aggressore avrebbe avuto un account Telegram in cui si chiamava «dio» e diceva che voleva uccidere «un gran numero» di persone prima di spararsi. La Bbc riporta che alcuni screenshot dal suo account, poi bloccato, mostrano un giovane con una mascherina nera con la parola dio in rosso. La tragedia è iniziata attorno alle 9.20, circa cinque minuti dopo qualcuno ha premuto il pulsante di allarme nella scuola. «Tutti hanno cominciato ad andare in panico e a gridare “chiudete le porte” - ha raccontato uno studente alla testata online MediaZona – Siamo usciti circa 15 minuti dopo, non dalle finestre. Volevo fare così, ma l’insegnante ha chiuso immediatamente la finestra e ha detto di no». Alcuni ragazzini si sarebbero gettati per salvarsi, per la tv russa due sono morti cadendo al suolo. Tra le vittime anche un’insegnante di inglese di 25 anni, secondo la Tass morta cercando di salvare un bambino e di bloccare l’assassino.

Il giovane ha sparato con lo stesso modello di arma utilizzato dal giovane che tre anni fa uccise 20 persone in una scuola in Crimea. Per questo ieri Vladimir Putin «ha dato ordine di elaborare con urgenza una nuova disposizione sui tipi di arma che possono essere in mano ai civili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

3

anni

trascorsi dalla strage commessa con la stessa arma in una scuola in Crimea

Per il Cremlino accade che siano registrati come armi da caccia modelli che in altri paesi sono definiti fucili d’assalto