A San Pietro arrivano gli ispettori 

Il Ministero della Salute l’aveva annunciato: per la ragazza incinta di 5 settimane che aveva perso il bambino l’otto gennaio, dopo essere stata respinta dal pronto soccorso di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Pietro, sarebbero arrivati presto gli ispettori. Per fare luce sulla vicenda. Detto, fatto. Ieri mattina ben sette ispettori inviati da Roma sono giunti nel reparto sassarese. Ad accoglierli il direttore generale dell'Aou Antonio Spano, il direttore sanitario Franco Bandiera e Giampiero Capobianco, direttore della struttura di Ostetricia e Ginecologia.

La storia

La vicenda è oramai nota. La mattina dell’8 gennaio Alessia Nappi, 25 anni di Sassari, si presenta col marito Enzo al pronto soccorso. Si sente male e ha delle perdite di sangue. È vaccinata ( 2 dosi) e non ha il tampone. Ma purtroppo nemmeno nella clinica ce ne sono a disposizione. La ragazza viene mandata via e invitata a tornare il lunedì successivo, qualora fosse peggiorata. «Con il consiglio di prendere una Tachipirina», dice Alessia. Che però nelle ore successive perde il bambino. Un dolore immenso per la coppia. La triste vicenda scuote l’opinione pubblica, il caso rimbalza in tutte le TV nazionali. L'Aou decide anche per un'ispezione interna. Ora il nuovo capitolo: gli ispettori. Nel fronte sanitario poca voglia di commentare. Giampiero Capobianco, che ha la responsabilità diretta del reparto Ostetricia e Ginecologia, non apre quasi bocca: «Non sono autorizzato a rilasciare alcuna dichiarazione in questo momento», è l'unica frase che pronuncia il professionista al telefono. Stesso atteggiamento tra il personale del reparto. Tutti zitti. Rigorosamente.

La coppia

Parla invece Alessia Nappi, ancora provata: «Sono contenta che siano arrivati gli ispettori. Mi auguro che vengano messi nelle condizioni di svolgere bene e in fretta il loro lavoro. Spero vivamente che con questa ispezione le cose possano cambiare. Ma non lo dico solo per me, lo dico soprattutto per qualsiasi donna che si troverà nelle mie condizioni». Suo marito Enzo, 51 anni, le sta vicino: «Siamo in cura dallo psicologo. Dobbiamo fare un esercizio, chiudere gli occhi e immaginare come sarebbe stato il nostro bambino. Come se fosse presente. Poi salutarlo. In partenza per un lungo viaggio. Noi nel frattempo lotteremo per avere giustizia, è un obbligo morale per un figlio mai nato». La parola agli ispettori: a loro spetterà soprattutto il compito di stabilire chi ha dato l'ordine di respingere Alessia e se il protocollo sia stato rispettato.