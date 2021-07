A San Costantino regna il silenzio 

Atmosfera quasi surreale ieri mattina al santuario di San Costantino. I fedeli non hanno rinunciato a seguire le messe, ma i numeri sono ben distanti da quelli pre-Covid. Intanto da Fratelli d’Italia arriva una mozione sulla ripartenza delle manifestazioni religiose.

Per il secondo anno consecutivo la pandemia ha cancellato la sfrenata corsa in onore del Santo guerriero. Niente polvere sollevata dai cavalli in corsa, niente profumi dalle braci degli arrostitori, niente spari dei fucilieri.

«Ma se vissuta con fede, è comunque festa in pienezza, e ringraziamo di questo – dice il parroco don Battista Mongili, poco prima di concelebrare la funzione delle 11 -. Ci auguriamo che il prossimo anno la situazione sia risolta e si possa vivere in serenità e con pienezza la festa».

Ieri è stata la prima volta per il prefetto Fabrizio Stelo: «Non avevo mai sentito parlare dell’Ardia, ma mi sono documentato. Mi sarebbe piaciuto vederla dal vivo, ma dobbiamo pazientare ancora un po’». Sulle polemiche nate nei giorni scorsi, legate alla disparità di trattamento tra turismo costiero e manifestazioni tradizionali, il rappresentate dello Stato preferisce non rispondere.

La mozione

Intanto i consiglieri regionali dei Fratelli d’Italia, Francesco Mura, Fausto Piga e Antonio Mundula chiedono al presidente della Regione ed alla Giunta di aprire un dialogo con la Conferenza Episcopale Sarda per favorire al più presto la ripresa di tutti gli eventi ed i festeggiamenti legati alle celebrazioni religiose e laiche. Il capogruppo Francesco Mura dice: «Siamo preoccupati per la situazione che si sta venendo a creare, per la quale ormai da due anni sono cancellate tutte le manifestazioni religiose e gli eventi connessi ad esse. Così facendo si rischia di perdere la parte più viva della cultura e delle tradizioni della Sardegna».

I pellegrini

Ma i pellegrini di Bono, che da generazioni raggiungono a piedi il santuario per sciogliere la promessa fatta dal proprio avo, non hanno rinunciato al viaggio. Quest’anno sono arrivati in 30. «Abbiamo sciolto il nostro voto e speriamo che proseguano le altre generazioni, seguendo le orme di mio bisnonno - spiega Giuseppe Manchinu, 41 anni -. Per noi, a livello di fede, non cambia nulla, ma vedere il santuario deserto non è bello». Gli fa eco Gian Michele Usai, 45 anni, anche lui pellegrino di Bono: «Vengo al santuario da quando ero un bambino, così come ci hanno insegnato i nostri genitori. Fa parte del mio cammino spirituale e anche quest’anno abbiamo scelto di sciogliere il voto».

Al santuario

Ieri in tarda serata qualche cavaliere è sceso al passo al santuario, dove l’atmosfera non è assolutamente paragonabile a quella degli anni scorsi. Lo sa bene Franca Enis, 59 anni, una vita a porgere candele ai pellegrini: «Manca tutto: l’Ardia è il completamento del rito religioso, il rivivere la battaglia. Quest’anno ci sono anche meno pellegrini, ma lo scorso anno la festa era di domenica. Oggi c’è la fede, ma mancano gli odori, i sapori, manca tutto». «È una festa a metà», dice Elettra Chessa 73 anni da Sassari. «Non è come altre volte», aggiunge Graziella Chessa 69 anni.

