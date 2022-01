A Sa Corroncedda il business dei rifiuti 

Nel fascicolo della Dda di Cagliari ci sono i nomi di imprenditori e società che (stando alle indagini del Noe) hanno trasformato Sa Corroncedda in una grande area di stoccaggio clandestino di rifiuti. I magistrati della Direzione antimafia hanno dato il via libera al dissequestro dell’ex campo nomadi, la sensazione è che il Comune di Olbia stia assumendo sempre di più la veste di parte lesa di un traffico regionale di rifiuti pericolosi. E i soggetti finiti nell’inchiesta iniziata a Tempio e trasmessa a Cagliari, sono candidati (in caso di conferma delle accuse) a essere chiamati in causa per una risarcimento milionario. Il Comune, infatti, dovrà sborsare dieci milioni per bonificare l’area (le operazioni sono iniziate con la caratterizzazione) e ora esiste la possibilità di una pesantissima attribuzione di responsabilità. Il quadro delle indagini è definito e lo stoccaggio di tonnellate di rifiuti a Sa Corroncedda non è più una storia di Rom che accumulano rottami e vecchi elettrodomestici.

Telecamere e vedette

Nel campo nomadi hanno operato soggetti che avevano una importante clientela, tra le aziende specializzate nel trattamento dei rifiuti. Operatori del Sud Sardegna e autotrasportatori, che non si muovevano occasionalmente, ma dentro una filiera clandestina dello smaltimento, della quale ora il Comune di Olbia paga il conto. Sa Corroncedda era vigilato in modo da evitare i controlli, anche con telecamere e “vedette”. Diversi nomadi assegnatari degli alloggi hanno avuto un ruolo e sono destinatari degli avvisi di concluse indagini della Procura di Tempio, ma il livello toccato dalla Dda è superiore e riguarda soggetti che operano stabilmente in tutta l’Isola. Stando alle indagini anche loro hanno contribuito a creare le condizioni di una bomba ecologica. Nel conto salato delle bonifiche c’è anche la messa in sicurezza delle aree dove sono avvenuti sversamenti di sostanze tossiche.

«ll Comune parte lesa»

La nuova assessora comunale all’Ambiente, Antonella Sciola commenta: «Io non posso dire ora che cosa farà il Comune di Olbia in sede processuale, perché sono questioni che vengono decise dalla giunta ed è il sindaco ad avere la delega su questa materia. In generale è certo un dato, tutte le volte che qualcuno abbandona rifiuti o danneggia il patrimonio ambientale nel territorio comunale, lo fa contro il Comune e la collettività olbiese. E noi stiamo assumendo le iniziative più severe per fare rispettare le regole, è un preciso indirizzo del sindaco e della giunta».