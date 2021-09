«A rischio cinquecento posti di lavoro» 

Undici pagine di ricorso per rivendicare il diritto al rinnovo pluriennale della concessione demaniale. Saipem schiera un pool di avvocati (Giorgio Razeto, Giuseppe Greppi, Massimo Conti, Francesco Campodonico, Lorenzo Pellerano, Lorenzo Fabro e Alessio Vinci) per impugnare al Tar il provvedimento con cui la Regione dispone che la concessione demaniale (in scadenza il 31 marzo 2022) dell’area attualmente utilizzata dall’Intermare sia affidata con procedura a evidenza pubblica. Sulla superficie è forte anche l’interesse della Turismar, la società che gravita sotto l’ala di Franco Ammendola, imprenditore turistico e presidente del Consorzio industriale. La stessa Turismar, assistita da Maurizio Scarparo, si è costituita nel ricorso presentato da Saipem, lasciando comunque aperta la porta all’ipotesi di interrompere il contenzioso qualora si raggiungesse un graduale accordo sull’utilizzo delle aree ex Cartiera da parte dell’Intermare.

Il ricorso

Secondo gli avvocati di Saipem, gli atti impugnati sono «palesemente illegittimi e devono essere annullati» perché violerebbero gli articoli 36 e 37 del Codice della navigazione, l’articolo 18 del regolamento del Codice della navigazione, alcuni articoli della legge 241 del 1990 sul diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e per «eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione». I legali adducono le motivazioni del ricorso: «Il rinnovo della concessione solo in via provvisoria fino a marzo 2022 pone a serio rischio le commesse già acquisite, che si spingono oltre dicembre 2022, e potrà compromettere l’aggiudicazione di nuovi lavori con possibili riflessi anche sugli attuali 500 posti di lavoro tra diretti e indotto. I quasi 50 anni di utilizzo del bene demaniale da parte del Gruppo Saipem offrono in prospettiva ampie garanzie di proficuo sfruttamento della concessione». Si chiede ai giudici di «annullare il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui si dispone che la concessione demaniale dell’area attualmente utilizzata da Saipem sia affidata con “procedura a evidenza pubblica” e conseguentemente gli effetti della concessione in favore della ricorrente siano limitati nel tempo, perdurando fino alla conclusione della suddetta procedura».

Il presidente

I legali di Saipem contestano anche l’atteggiamento amministrativo tenuto dalla Regione. «In presenza della sola domanda di Saipem, la concessione avrebbe dovuto essere rilasciata a quest’ultima. In ogni caso, anche in presenza di ulteriori istanze, la Regione avrebbe potuto disporre l’assegnazione delle aree demaniali mediante procedura a evidenza pubblica solo in assenza di ragioni di preferenza di un richiedente con riferimento all’interesse pubblico maggiormente rilevante».