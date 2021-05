A Punta Giglio un nuovo lucchetto 

«Questa volta non siamo stati noi. Non c’entriamo niente con la chiusura dell’accesso a Cala Bramassa». Secondo round e nuovo lucchetto nella querelle di Punta Giglio. Ma questa volta non è stata Borgosesia a mettere un cancello all’ingresso della strada che conduce al mare. La società titolare di circa 300 ettari nel cuore del parco e che ha già interdetto l’area del parcheggio, di sua esclusiva proprietà, in realtà possiede diversi ettari anche alla Bramassa, ma non ha ancora provveduto a recintare, in attesa del via libera da parte del giudice. La società di Milano a inizio maggio ha infatti depositato un ricorso per la “reintegra nel possesso” di quei terreni, indirizzato al Tribunale di Sassari.

La cooperativa

A impedire il passaggio di residenti e turisti nel tratto di strada bianca che conduce alle splendide calette della Bramassa è stata invece la cooperativa “Il Quinto Elemento”, perché lungo lo sterrato si stanno realizzando gli scavi per le condotte fognarie. In sostanza quel sentiero è un cantiere aperto, dunque inaccessibile se non agli operai. La novità ha scatenato polemiche e malumori. Gli abituali frequentatori della piccola spiaggia di ciottoli si sono lamentati sui social, chiedendo spiegazioni al parco di Porto Conte. Intanto dalla cooperativa “Il Quinto Elemento” che a Punta Giglio sta realizzando una struttura ricettiva riqualificando le ex postazioni militari, fanno sapere che i lavori dureranno poco più di un mese e che avevano provveduto ad affiggere un cartello proprio per avvisare i visitatori dell’impossibilità di arrivare alla Bramassa passando dalla solita strada, per motivi di sicurezza.

Da ieri è partita la realizzazione della rete di servizi che da Punta Giglio arriverà sulla strada provinciale 131 per circa tre chilometri e mezzo. Lavori che il comitato “Alghero per Punta Giglio” ha tentato di ostacolare e che ancora sta provando a fare, con un esposto alla Procura. Domenica alcuni componenti del comitato spontaneo di cittadini si sono dati appuntamento nella vicina borgata di Maristella per una pacifica manifestazione di protesta. Hanno avuto anche un confronto con i referenti della cooperativa. Un secco e civile botta e risposta che ha lasciato ognuno nelle proprie convinzioni.

Comitato

