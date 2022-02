A processo per atti osceni, devasta l’aula 

Banchi rovesciati e spaccati, sedie capovolte, fascicoli d’udienza sul pavimento con gli atti dei procedimenti sparsi ovunque, giudice e pubblico ministero in fuga come cancellieri e avvocati. Poi l’arrivo del personale della sicurezza e dei carabinieri. È la scena, terminata con un arresto, cui si è assistito ieri pomeriggio al Palazzo di giustizia quando un giovane senegalese è entrato in una delle aule destinate ai processi penali e ha creato il caos. Obiettivo, le donne: «Tutto il resto non conta nulla, solo le donne. Bisogna sposarsi con loro». Il giorno prima era stato fermato per atti osceni, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: in piazza Deffenu si era rivolto con frasi esplicite a una madre che si trovava in compagnia dei figli e davanti a lei si era calato i pantaloni restando nudo. Scena ripetuta in Questura, dove era stato portato dagli uomini della Squadra volante della Polizia (aggrediti) e ha trascorso la notte.

Il primo processo

Nel seguente processo per direttissima il suo avvocato è riuscito a fargli concedere l’obbligo di dimora e così l’imputato, tornato libero, si è avviato verso l’uscita. Ma da subito la situazione ha preso una brutta piega. Nei corridori il 29enne extracomunitario ha parlato col legale, poi ha incrociato alcune avvocatesse ed è entrato dopo di loro in una delle aule che si trovano nel retro del Palazzo. Lì ha battuto una prima volta i pugni su uno dei banchi destinati ad avvocati e addetti ai lavori e ha cominciato ad alzare la voce e far scappare le donne che si trovavano all’interno. Subito dopo si è spostato in una stanza adiacente, dove erano in corso le udienze, e qui la situazione è degenerata. Un legale, avendo compreso che il giovane (29 anni) non era del tutto lucido, gli ha suggerito di uscire, ma lui a quel punto ha cominciato a urlare, a battere ripetutamente i pugni sui tavoli, a rovesciare le sedie e i banchi, a buttare a terra microfoni e fascicoli, ad agitare le mani.

Fermato in aula

La giudice e la pm sono uscite, seguite da tutte le avvocate presenti, mentre qualcuno è corso verso l’ingresso principale per avvertire la sicurezza. Subito dopo sono arrivati i vigilantes, che hanno riportato la calma, poi i carabinieri. L’uomo è rimasto all’interno della stanza a lungo, mentre nel corridoio esterno chi ancora si trovava al lavoro (si erano fatte le 14,30) attendeva di capire come la vicenda sarebbe andata a finire. Cioè col secondo arresto, stavolta per danneggiamento, disposto dal pubblico ministero Rossana Allieri. L’uomo, che probabilmente ha bisogno di assistenza psichiatrica, è stato portato in una camera di sicurezza e questa mattina comparirà di nuovo in Tribunale per un’altra direttissima.