A piedi tra i sentieri fino a Lollove  

Un cammino che trasuda storia, immerso in un’atmosfera fatata. Sorgerà a breve, sarà in grado di unire Nuoro a Lollove. Ecco il progetto di interesse comunitario che si inserisce in un piano più ampio e virtuoso, dove la valorizzazione dell’antico borgo è una priorità. Tutto possibile grazie a un accordo tra il Club alpino italiano, il Distretto culturale del Nuorese e il Comune.

Antica idea

Riposava in un cassetto, ma adesso è stata rispolverata in tutta fretta. Complice quella ricerca disperata di benessere e serenità, aspetti ben presenti nel villaggio deleddiano che vuole sbandierare con fierezza l’inserimento nell’elite dei borghi più belli d’Italia. «Il nuovo sentiero che dalla città condurrà a Lollove prende corpo - dichiara Matteo Marteddu, presidente regionale del Cai -. La sollecitazione è arrivata dal Distretto culturale, richiama l’impegno di Forestas per includere nel progetto di valorizzazione del borgo le reti di collegamento che alla frazione univano il variegato mondo rurale alle pendici della Nuoro medievale e ottocentesca».

Normativa regionale

Incanala l’idea, dà gambe a quel sentiero a caccia di ufficialità, tassello di una destinazione rigenerante. «Il percorso rispecchia il regolamento per la Rete sentieristica della Sardegna - dice Tonino Ladu, guida del Cai nuorese -. Quel documento approvato di recente dalla Giunta regionale per il riconoscimento, la certificazione e la segnaletica Cai individua, tra i criteri di preferenza, “Percorsi che consentono il collegamento tra centri abitati o centri servizi infrastrutturali per il turismo attivo, nonché connessioni tra attrattori”. Da qui l’interesse del Distretto culturale e del Cai».