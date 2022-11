A piedi sulle macerie della sanità  

«Abbiamo voluto toccare con mano la situazione di quegli ospedali dimenticati, come quello di Nuoro - dice Renato Pischedda, presidente dell’associazione “Svs Viaggi per la salute” -. Lungo il nostro cammino abbiamo trovato gente sfiduciata e una marea di criticità perché la politica non interviene, non dà risposte: dunque, la situazione peggiora di continuo». Porre l’attenzione sulle zone interne, su quelle strutture ospedaliere che appaiono in perenne affanno. Ecco perché due nuoresi si sono messi in marcia, lo scorso 31 ottobre, con partenza da Cagliari, dall’assessorato della Sanità. L’arrivo dopo due settimane al San Francesco ieri pomeriggio. Un viaggio intenso: “700 mila passi” per invocare una sanità migliore.

Quindici tappe

Dopo aver fatto rotta verso Milano, lo scorso anno, stavolta la marcia per la sanità imbastita da due nuoresi ha raggiunto le zone periferiche dell’Isola. Almeno per quanto riguarda l’accesso alle cure. «La nostra è stata una marcia dove abbiamo colto solo rassegnazione - prosegue Pischedda - al tempo stesso, però, noi non ci arrendiamo. Da Isili a Sorgono, passando per Macomer, Ghilarza e Nuoro il copione non cambia. È quasi superfluo elencare tutte le carenze che abbiamo riscontrato nel nostro viaggio di due settimane. La cosa che preoccupa maggiormente è che mancano i servizi sanitari basilari. I medici di medicina generale scarseggiano, i pazienti sono costretti a fare un’infinità di chilometri anche per una banalissima radiografia. Sì, la cosiddetta “migrazione interna” è devastante».

Migrazione interna

È quel concetto che esemplifica e aiuta a delineare un quadro che allarma. «Vogliamo che la nostra marcia lasci in eredità una forza propulsiva - afferma Antonello Delogu, volontario della “Svs Viaggi per la salute” -. Abbiamo mostrato un percorso fatto di carenze, dove è emerso come come le istanze della popolazione non siano considerate. Tuttavia, la nostra spinta propulsiva si è rafforzata, perché si sono unite nuove persone, nuovi volontari, nuovi comitati. Bisogna continuare a sollevare i problemi: solo in questo modo si potrà arrivare a una soluzione». Delogu aggiunge: «In molti casi abbiamo trovato una sanità part-time, dove il Pronto soccorso chiude alle 20 come un supermercato e mancano i reparti essenziali e quindi si possono accogliere solo i codici bianchi e gialli. Le persone sono demoralizzate. La politica sarà ancora in grado di guardarle negli occhi? È questa la nostra sfida».