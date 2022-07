«A piedi nei fiumi ma rispettando la flora e la fauna» 

«Purtroppo non si fa abbastanza attenzione a tutto il mondo che vive nei nostri piccoli e lenti corsi d’acqua», ammette Giovanni Pischedda, naturalista, guida ambientale e presidente del Lagap. «La Sardegna non è la Corsica, dove questa attività viene prevalentemente effettuata, con poche problematiche per gli ecosistemi, in corsi d’acqua a scorrimento veloce, oligotrofici, poveri di vita», spiega la guida.

Un’alternativa al solito binomio spiaggia-ombrellone o una semplice moda temporanea? L’acqua-trekking sta diventando una delle pratiche all’aria aperta più gettonate in queste ultime sarde estati dell’era Covid. Il fiume diventa un sentiero da percorrere fino a valle o viceversa, si cammina sul fondale o si nuota nelle piscine naturali. Ma quindi, l’acqua-trekking è dannoso per l’ambiente?

Lo studio

L’associazione nazionale delle guide escursionistiche (Lagap), si è posta questa domanda, la scienza proverà a dare la risposta al problema del turismo nelle acque interne attraverso la convenzione stipulata tra l’associazione e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari: il progetto riguarderà lo studio degli impatti sugli ecosistemi delle acque interne derivato da attività turistiche e dal cosiddetto “turismo attivo”.

Il problema

«Purtroppo non si fa abbastanza attenzione a tutto il mondo che vive nei nostri piccoli e lenti corsi d’acqua», ammette Giovanni Pischedda, naturalista, guida ambientale e presidente del Lagap. «La Sardegna non è la Corsica, dove questa attività viene prevalentemente effettuata, con poche problematiche per gli ecosistemi, in corsi d’acqua a scorrimento veloce, oligotrofici, poveri di vita», spiega la guida.

«L’impatto esiste – dice Andrea Sabatini, ricercatore all’Università di Cagliari – qualsiasi cosa che noi facciamo modifica l’ambiente ma sta a noi capire, alla fine, quanto queste attività andranno a modificarlo nella realtà e quanto noi possiamo, con i comportamenti adeguati, limitarne i danni». Pischedda riflette: «Molti colleghi preferiscono tapparsi gli occhi anche se, a livello ambientale, le cose stanno peggiorando. Il rispetto della natura - che nel nostro caso è anche il luogo di lavoro - dovrebbe essere alla base di tutto, ma quando la formazione naturalistica manca, ovviamente si soprassiede su tante cose».

I divieti

Alcune regioni italiane vietano la pratica: «Sicuramente i loro studi mostrano giustificazioni concrete di impatti reali, in Sardegna dobbiamo raccogliere i dati per capirlo», chiosa Sabatini. Una responsabilità che va suddivisa con chi partecipa alle attività: «Toppo spesso quello che viene chiamato "turismo attivo" viene utilizzato come una scusa per fare qualsiasi cosa in natura, senza pensare alle conseguenze», sostiene Pischedda.

Il progetto

Il progetto sarà curato dall’università, in collaborazione con guide Lagap. L’unità di ricerca sarda è impegnata da anni in progetti per la salvaguardia di ecosistemi e animali, come quello sulla trota. «L’attività rientra in quel tipo di ricerca conosciuto come “Citizen science”, cioè sono le persone sul territorio a fornire informazioni a basso costo e attendibili, che coincidono con la soddisfazione dei partecipanti nell’essere parte integrate dello studio, e avere quindi una base dati con costi notevolmente ridotti», comunica Andrea Sabatini.

Si agirà su siti con basso, medio e alto transito di persone e saranno i soci Lagap a raccogliere i dati. Ci saranno siti sperimentali e azioni simulate, e l’attività di ricerca si snoderà prima del passaggio, durante e dopo il passaggio delle persone, per capire tempi di recupero dell’ambiente dovuti al calpestio, che determina turbolenze, torbidità e impatto su vegetazione e substrato. «Il lavoro con l’associazione Lagap permetterà di poter attivarsi in modo proficuo ed avere dei comportamenti compatibili con la gestione dell’ambiente, loro, come professionisti, possono trasmettere agli utenti un’informazione capillare», spiega ancora.

La durata del campionamento sarà di almeno due anni. La speranza da parte della scienza esiste: «Non è col divieto che si risolve il problema, ma con la coscienza ambientale e con la sensibilità delle persone, e con la regolamentazione sull’utilizzo dell’ambiente in maniera corretta», conclude Sabatini.

