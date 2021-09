«A piedi e in bici per la salute» 

«Negli anni passati – precisa Licheri - abbiamo organizzato ciclopedalate mentre per questa edizione abbiamo optato per una camminata ecologica, la più naturale delle mobilità sostenibili e salutari. Il mondo intero durante la pandemia di Covid-19 è stato costretto a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria senza precedenti e la Settimana europea della mobilità sostenibile vuole essere un ulteriore contributo in questa direzione». Sabato i partecipanti potranno cimentarsi su un percorso di 8 chilometri. Da piazza Roma, appuntamento alle 16, i partecipanti (con il supporto del gruppo di ftwalker Alea di Oristano e dell’Aniad, associazione nazionale diabetici) partiranno per la passeggiata all’aria aperta. «Formula ambiente, la ditta che gestisce l’appalto dei rifiuti, mette a disposizione una bici elettrica che sarà estratta tra i partecipanti al termine della manifestazione – spiega l’esponente della Giunta Lutzu – Il Conad offre invece materiali, panini e acqua per tutti i partecipanti e il gruppo di fitwalking che mette in palio due buoni da 100 euro per il corso certificato di fitwalking, metodo Maurizio Damilano».

«Questa edizione – spiega l’assessore Gianfranco Licheri - nasce all’insegna dello slogan “Muoviti sostenibile e in salute” ed è incentrata sulla sicurezza e la salubrità delle scelte di mobilità sostenibile. Per questo motivo le iniziative tendono a incoraggiare i cittadini a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza della città e mostrando attenzione per l’ambiente e la salute degli altri nella scelta tra i diversi mezzi di trasporto».

Non sarà la solita ciclopedalata ma una “sana passeggiata all’aria aperta tra città e campagna”. Così assicura l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri presentando la camminata ecologica in programma sabato. La manifestazione rientra nel programma della Settimana europea della mobilità sostenibile promossa e coordinata a livello nazionale dal ministero della Transizione ecologica che quest’anno giunge alla ventesima edizione. E mentre ci si prepara all'evento, in città l’utilizzo di autobus resta scarso mentre le bici piacciono ma gli amanti delle due ruote devono fare i conti con piste ciclabili tutte da inventare o in condizioni critiche.

Non sarà la solita ciclopedalata ma una “sana passeggiata all’aria aperta tra città e campagna”. Così assicura l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri presentando la camminata ecologica in programma sabato. La manifestazione rientra nel programma della Settimana europea della mobilità sostenibile promossa e coordinata a livello nazionale dal ministero della Transizione ecologica che quest’anno giunge alla ventesima edizione. E mentre ci si prepara all'evento, in città l’utilizzo di autobus resta scarso mentre le bici piacciono ma gli amanti delle due ruote devono fare i conti con piste ciclabili tutte da inventare o in condizioni critiche.

La camminata

«Questa edizione – spiega l’assessore Gianfranco Licheri - nasce all’insegna dello slogan “Muoviti sostenibile e in salute” ed è incentrata sulla sicurezza e la salubrità delle scelte di mobilità sostenibile. Per questo motivo le iniziative tendono a incoraggiare i cittadini a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza della città e mostrando attenzione per l’ambiente e la salute degli altri nella scelta tra i diversi mezzi di trasporto».

Il programma

«Negli anni passati – precisa Licheri - abbiamo organizzato ciclopedalate mentre per questa edizione abbiamo optato per una camminata ecologica, la più naturale delle mobilità sostenibili e salutari. Il mondo intero durante la pandemia di Covid-19 è stato costretto a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria senza precedenti e la Settimana europea della mobilità sostenibile vuole essere un ulteriore contributo in questa direzione». Sabato i partecipanti potranno cimentarsi su un percorso di 8 chilometri. Da piazza Roma, appuntamento alle 16, i partecipanti (con il supporto del gruppo di ftwalker Alea di Oristano e dell’Aniad, associazione nazionale diabetici) partiranno per la passeggiata all’aria aperta. «Formula ambiente, la ditta che gestisce l’appalto dei rifiuti, mette a disposizione una bici elettrica che sarà estratta tra i partecipanti al termine della manifestazione – spiega l’esponente della Giunta Lutzu – Il Conad offre invece materiali, panini e acqua per tutti i partecipanti e il gruppo di fitwalking che mette in palio due buoni da 100 euro per il corso certificato di fitwalking, metodo Maurizio Damilano».

In città

Più bici, camminate, mezzi pubblici e meno auto private: è questo il messaggio che però qui in città ancora non ha fatto presa. I bus pubblici registrano un utilizzo davvero scarso (poco più di 5 passeggeri trasportati all’anno per abitante), le bici aumentano di numero ma a pedalare per andare in ufficio o a scuola sono sempre pochi anche perché le piste sono poche (l’Istat pone Oristano all’81esimo posto tra le 107 province con 4 chilometri scarsi) e non al massimo della manutenzione, vedasi quella di Torangius.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata