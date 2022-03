A pesca di ricci, armati di app 

La fase di studio si è conclusa, adesso si farà sul serio. A gestirla sarà direttamente la Regione, che potrà così in tempo reale avere tutte le informazioni sul prelievo dei ricci ma anche il tracciamento della filiera dal momento della raccolta a quello della commercializzazione e del consumo. Un quadro fondamentale per valutare momento per momento lo stato di salute della risorsa oggi in difficoltà. Un impoverimento che ha imposto un fermo biologico di tre anni che scatterà il 14 aprile. Un triennio di inattività che – lo ha precisato Giovanni Loi, responsabile pesca Agci – potrebbe anche essere rivisto e soprattutto ridimensionato.

«Un cambio epocale», l’hanno ribattezzato i funzionari dell’assessorato all’Agricoltura a cui ieri mattina i rappresentanti dell’Agci Agrital e i ricercatori dell’Università di biologia marina e di Ingegneria hanno consegnato “Appesca-riccio di mare”, l’applicazione che in futuro accompagnerà il lavoro dei subacquei professionali e che è già stata utilizzata in forma sperimentale da dieci pescatori nel 2021 e altri quattro nel 2021.

Dalla carta al digitale, la pesca dei ricci in Sardegna guarda al futuro. I 189 subacquei professionali (160 quelli realmente operativi nell’Isola) che ogni anno, durante la stagione di raccolta devono consegnare alla Regione i dati sulle giornate di pesca, le quantità prelevate e le aree in cui hanno operato non dovranno farlo più nel modo tradizionale ma potranno fare affidamento su un sistema ben più moderno ed efficace. Una app capace di contenere e trasferire in tempo reale alla Regione il racconto di una giornata di pesca.

La sperimentazione

Il capitolo

«Questo progetto apre a un approccio nuovo per la pesca del riccio e crediamo che possa essere esteso ad altri settori», ha sottolineato Gianni Ibba, direttore del settore Pesca dell’assessorato dell’Agricoltura, mettendo l’accento sul programma finanziato dalla Regione con Argea con 150mila euro e realizzato da Agci Agrital in partnership con i dipartimenti di Ingegneria elettronica e Scienze della vita e dell’ambiente. Così Marina Campolmi, responsabile dell’assessorato per la misura Feamp: «Siamo contenti se questa applicazione potrà dare una svolta e gli operatori capiscano che la Regione non è un nemico ma un sostegno».

Gli operatori

«Negli ultimi dieci anni lo sforzo dei pescatori è stato rivolto a tutelare le risorse. Tutto il comparto pesca in Sardegna , anche con questo progetto dà segno di come la trasparenza sia un fattore fondamentale. Proponiamo alla Regione che la app possa essere estesa a commercianti, ristoratori e alle organizzazioni di produttori per indicargli la disponibilità del prodotto sul mercato», ha precisato Loi. «Il progetto - ha sottolineato il biologo marino Andrea Sabatini - consentirà di facilitare le decisioni gestionali dell’amministrazione e dei pescatori, ma anche rendere tracciabile il prodotto». Luigi Atzori (Ingegneria,) ha spiegato che «attraverso la digitalizzare dei dati il progetto permetterà di ridurre gli errori e monitorare la risorsa».Stock in difficoltà? «Certo, ma ciò non può essere addebitato solo ai pescatori. Colpe gravi le hanno gli abusivi», ha ricordato il pescatore di Cabras, David Bichi.

