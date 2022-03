A passo di lumaca sulla strada dissestata 

Sta girando ormai da qualche settimana via email e in alcuni social la petizione per chiedere al Comune la sistemazione dell’intera strada di More Corraxi, ritenuta tra le più pericolose soprattutto per via dell’asfalto rovinato in diversi punti. Nessuno rispetta il limite imposto dei 10 orari (in alcuni punti è 20), tanto che poi a farne le spese sono spesso pneumatici, cerchioni e ammortizzatori delle auto. Solo lo scorso anno una dozzina di automobilisti hanno denunciato di aver subito danni, anche di diverse migliaia di euro, ma nessuno è stato risarcito proprio perché l’indicazione di procedere a passo d’uomo taglia le gambe a qualsiasi causa giudiziaria. «Ormai la strada è in uno stato di dissesto da quasi vent’anni», si legge nella richiesta al Comune di un intervento, «basta guardare il fondo per vedere quante volte è stata rattoppata. Tante aziende sono costrette ad allungare per via San Sperate, proprio per evitare danni».

Peccato che quello sia il collegamento più veloce tra Sestu e la località More Corraxi, sulla ex Carlo Felice, il percorso più breve usato dai cittadini e da chi effettua consegne a domicilio per raggiungere e tornare dall’area dei centri commerciali.

Una sfilza di cartelli disseminati in appena un chilometro e mezzo per ricordare che sulla "Cantoniera” non si possono superare i 10 chilometri orari perché la strada è dissestata.

La richiesta

La protesta

«I mezzi non possono viaggiare a 10 chilometri orari», taglia corto Paolo Carrus, autotrasportatore che fa consegne con il suo furgone per una grossa catena online, «anche senza premere l’acceleratore, procedendo per inerzia, si arriva ad almeno 30 chilometri orari. Poi è vero che spesso si devono fare consegne e si è costretti a superare i limiti, ma quei cartelli ripetuti ogni duecento metri impediscono anche di chiedere i danni e la strada resta dissestata oramai da decenni». Che la “Cantoniera” abbia dato sempre problemi non è una novità. Nel corso del tempo si sono registrati diversi cedimenti, specie in occasione di importanti piogge. Il Comune, però, non ha mai potuto chiuderla perché le ripercussioni per aziende e cittadini sarebbero pesantissime. Dunque la soluzione di tenerla aperta con il limite dei 10 orari è parsa quella meno impattante, intervenendo ogni volta con dei rattoppi d’asfalto quando il fondo non è più percorribile.

Il Comune

Più volte l’Ente ha confermato che i divieti di velocità tenuti così bassi fossero per una ragione di sicurezza e non di risarcimenti. Ora, però, potrebbero arrivare finalmente delle novità. «Per sistemare la strada Cantoniera si sta lavorando ad un progetto con la Città Metropolitana», assicura Emanuele Meloni, assessore ai Lavori pubblici, «è stato affidato un incarico per la progettazione e stiamo aspettando che il progettista ci consegni gli elaborati».

