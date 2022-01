A passo di danza verso il successo 

I primi passi di danza li ha mossi a sei anni, mentre mamma e papà sognavano per lei un futuro da cestista. «Ma io con il pallone da basket preferivo ballare anziché palleggiare e fare canestro», racconta Federica Cocco, 17enne di Selargius, campionessa mondiale di ballo nell’ultima competizione World Championship disputata a Caserta lo scorso 8 dicembre. Un titolo importante, e tanti sogni per il futuro: «Voglio diventare una ballerina professionista e aprire una scuola di danza tutta mia».

La passione

Undici anni fa l’esordio a livello agonistico. «Ho iniziato a ballare subito dopo aver imparato a camminare praticamente», ricorda la giovane di Selargius, «in casa non facevo altro che danzare: durante le pubblicità in tv, con le sigle dei cartoni animati, qualsiasi musica sentissi mi faceva scatenare. Anche se ero molto timida e un po’ mi vergognavo che qualcuno mi vedesse: ricordo ancora quando mi nascondevo mentre i miei genitori mi guardavano ballare davanti alla televisione».

La famiglia

Mamma Valentina e papà Giuseppe inizialmente avrebbero voluto per la piccola Federica un futuro da cestista, un sogno per due giocatori di pallacanestro come loro. «Ci hanno provato in tutti modi», ricorda la ballerina selargina, «mi consigliavano di lascio perdere la danza e seguire il basket». Ma il destino della ragazza - allora bambina - era ormai segnato. «Ci ho provato a giocare a pallacanestro, ma anziché palleggiare col pallone fra le mani io riuscivo solo a ballare, e del canestro da centrare non mi importava nulla. Poi grazie a una mia compagna di classe delle elementari ho iniziato a seguire le lezioni di ballo a Selargius, lì è esplosa la passione e da allora non ho mai smesso».

Ora i suoi genitori sono i primi sostenitori. «Ormai tifano per me, e credo siano orgogliosi di quello che sto facendo: hanno capito che la danza è la mia vita». Stessa passione trasmessa anche al fratellino, anche lui ballerino alle prese con le prime gare locali. «La danza mi è servita anche per crescere e mettere da parte la timidezza. Ora sono molto più sicura di me, di quello che voglio, nel ballo così come nella vita di tutti i giorni», racconta la 17enne.

Campionessa mondiale

Un mondo fatto di lustrini, paillettes e tacchi. L’ultima competizione per Federica risale allo scorso 8 dicembre, il campionato mondiale di ballo latino americano, dove - dopo una serie di sfide singole e in squadra - è riuscita a conquistare il primo posto per la terza volta. «Senza i miei insegnanti, Matteo Cossu e Anna Scintu, probabilmente non ce l’avrei fatta», dice, «mi hanno supportato in questi ultimi anni, e aiutato tanto a crescere e maturare».

Gli studi e un sogno

Prossima gara a gennaio a Roma, senza mai trascurare lo studio. «Le gare, gli allenamenti e i raduni mi portano via tanto tempo, ma cerco sempre di recuperare, a costo di portarmi i libri in viaggio e fare i compiti in aereo». L’anno prossimo la tappa del diploma al liceo Pitagora, poi l’Università. E infine il sogno: «Diventare una ballerina professionista e aprire una palestra di danza nella mia città».