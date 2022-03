A ovest spunta una nuova città 

Dopo “Oristano est” è la volta di “Oristano ovest”, ovvero la riqualificazione della zona che dalla Tharros si collega con la zona industriale, e di un’altra vagonata di euro: quasi 20 milioni di investimenti di cui più della metà di provenienza Regione e il resto dalla parte privata per la realizzazione di strutture sportive e tempo libero. Tanto costerà il maquillage della zona che dal quartiere San Nicola con gli uffici finanziari e della massima sicurezza (Questura e Prefettura), spazia verso San Giovanni dei Fiori fino a toccare i giardinetti di San Martino, l’ex lavatoio e il terrapieno luoghi del cuore degli oristanesi.

La mappa

«Il piano partirà proprio dai giardini di San Martino, il terrapieno e la circonvallazione urbana che dal campo Tharros attraverso via Lisbona si collegherà oltre che con via Pietri, San Giovanni dei Fiori e la via del Porto nella zona industriale. Il progetto nel suo insieme cambierà radicalmente il volto della parte ovest della città che dagli anni ’70 in poi ha visto una forte concentrazione di uffici pubblici», commenta l’assessore all’urbanistica Gianfranco Licheri che ha ottenuto il via libera dal consiglio comunale: 20 voti su 20 presenti, unanimità, quindi. Area interessata: 72 ettari i cui limiti «coincidono a nord con piazza San Martino-via Miche Pira, a est con via Consolini-via Pietri, a sud via del Porto e a ovest con viale Cimitero, via Pau fino a rientrare alla piazza San Martino».

Le direttrici

Il piano viaggia su sei direttrici: circonvallazione urbana, San Martino, viale Cimitero-via Lisbona, parco di via Lisbona, fascia boscata, San Giovanni dei Fiori. La circonvallazione urbana, meno di un chilometro, nasce per collegare il quartiere con il San Martino, San Giovanni dei Fiori e arrivare al via Del Porto. La strada da via Cimitero devia verso sud-est attraverso l’isolato del Cimitero fino a via Lisbona. Nella parte posteriore del parcheggio sud del San Martino sarà realizzata una rotatoria a cinque ingressi. «Il piano – spiega l’assessore- valorizza i beni presenti come la chiesa di San Martino, il vecchio ospedale, il lavatoio e il giardino storico; ridefinisce la viabilità e riconfigura il Terrapieno. Alla chiesa sarà restituito il suo sagrato per ricomporre così lo spazio antistante. Una delle due strade che circondano il giardinetto sarà resa pedonabile, saranno ridefiniti gli spazi per la sosta delle auto e il lavatoio sarà attrezzato per la fruizione all’aperto». Viale Cimitero-via Lisbona: è previsto un parcheggio alberato nell’attuale area camper antistante la Tharros mentre nell’isolato tra via Lisbona e via Pietri sorgerà l’Hub per i mezzi pubblici. Sono previsti parcheggi alberati, zone sosta e ristoro. Parco via Lisbona: diventa una direttrice ambientale attrezzata e riqualificata e tale da consentire collegamenti con San Giovanni dei Fiori e l’Istituto “Othoca”. Fascia boscata: rinforza la fascia di rispetto cimiteriale oltre a rendere nuovamente disponibili le aree per un eventuale ampliamento del cimitero. Quindi altri alberi, cipressi e non solo. San Giovanni dei Fiori: alberi, allargamento della strada mentre con la realizzazione della circonvallazione sarà necessariamente spostato l’ingresso storico.