A Nainggolan fa ancora male il cuore  

A venti giorni dal clamoroso strappo col Cagliari l'amarezza di Radja Nainggolan è ancora evidente. Intervenuto a “Il Cagliari in Diretta”, su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it, il Ninja – intervistato da Fabiano Gaggini, Valentina Caruso e Alberto Masu, non si nasconde: «Il dispiacere è stato enorme», ripete, dopo l’intervista al nostro giornale, anche in tv: «sarei voluto tornare, ho rinunciato a tanti soldi per giocare a Cagliari e la gente non lo sa. Ho dato una parola: io l'ho mantenuta, la società no e quindi si sono divise le strade. Ma la casa ce l'ho ancora: tornerò spesso, Cagliari sarà sempre casa mia».

Per lui è stato una sorta di tradimento vero e proprio: «Non ho più sentito nessuno. Solo un messaggio dal direttore Capozucca, che mi ha fatto piacere ma anche arrabbiare molto. Abbiamo stabilito un rapporto forte, ma pensavo che il Cagliari mi volesse un po’ di più. Tornare? Non sono mai andato in una squadra per un anno, cambiare vita e poi ricambiare subito dopo non è facile. Avrei voluto chiudere la carriera a Cagliari, ma non mi è stato concesso: sembrava una bella favola, speravo finisse diversamente».

A casa sua

Nainggolan è tornato a casa sua: non Cagliari ma Anversa, in Belgio, dov'è nato e ha vissuto fino a 17 anni. Col suo nuovo club, il Royal Antwerp, ha già raggiunto i gironi di Europa League. Ma un mese fa pensava ad altro: «Cagliari era la mia priorità, a Milano ero tornato con un solo paio di scarpe. Non parlo di cifre, non sono il tipo, ma all'Inter avevo un contratto pesante. Ho detto al presidente che sarei tornato per una certa cifra, mi disse che era troppo e mi fece un'offerta che mi andava bene. Poi è stata quasi divisa in due: non potevo accettare sulla parola, per me era finita. Non so se volesse prendere tempo, ma avevo risolto con l’Inter ed ero senza squadra da dieci giorni. Per restare in forma non potevo aspettare mesi, dovevo scegliere».

Un tifoso in più

Ora è un tifoso in più, non dimentica i colori di una vita. «Cagliari è una realtà bellissima per vivere e giocare. Non posso dire nulla di male della società, sono solo deluso. Ci sono momenti dove un club non può fare ciò che vuole e amen». Il Ninja ha anche convinto molti dei nuovi acquisti: «Keita è fortissimo, molto esplosivo. Si intende di calcio, è un po' matto nel senso che ha tanta voglia di far bene: a Cagliari può far benissimo. Strootman ha esperienza, i tanti infortuni purtroppo l'hanno penalizzato ma pochi hanno i suoi tempi di gioco. Ci parlavo da prima che firmasse col Genoa e gli ho detto che si sarebbe divertito, idem Dalbert. Sento ancora tutti». Lo dimostra anche parlando del passato: «Ho avuto tanti giocatori importanti nella mia crescita, su tutti la vecchia guardia di quando sono arrivato nel 2010. Mi aspettavo di più da Ibarbo, che aveva qualità incredibili, come Pinilla che doveva stare bene con la testa. Il gol più bello? Alla Spal, meglio di così non potevo tirare».

Il ritorno

Nainggolan deve riambientarsi in Belgio. «È una novità, ma non ho mai avuto problemi ad adeguarmi. Sono entusiasta e contento per l'accoglienza, anche se c'è stato un dibattito essendo cresciuto nella squadra rivale (Germinal Beerschot). Dovevo scegliere tra la Turchia e la città dove sono nato: è stato semplice».