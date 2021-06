A Monaco sarà Belgio-Italia 

21

L’orario

della partita di venerdì prossimo

a Monaco

di Baviera tra l’Italia

e il Belgio

4

Ammoniti

nella partita di ieri, caratterizzata da scontri duri e schermaglie tra i giocatori delle due nazionali

Belgio 1

Portogallo 0

Belgio (3-4-2-1) : Courtois 6; Alderweireld 6, Vermaelen 6, Vertonghen 6; Meunier 6.5, Tielemans 6.5, Witsel 6, T. Hazard 7 (49’ st Dendoncker sv); De Bruyne 6 (3’ st Mertens 6), E. Hazard 6.5 (41’ st Carrasco sv); Lukaku 6. In panchina: Mignolet, Sels, Boyata, Denayer, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku, Praet. Allenatore Martinez 6.5.

Portogallo (4-3-3) : Rui Patricio 5.5; Dalot 5.5, Ruben Dias 6, Pepe 6, Guerreiro 5.5; Moutinho 5.5 (10’ st Joao Felix 6), Palhinha 5.5 (33’ st Danilo sv), Sanches 6.5 (33’ st Oliveira sv); Bernardo Silva 5 (10’ st Fernandes 6), Cristiano Ronaldo 6, Diogo Jota 6 (25’ st Andrè Silva 6). In panchina: Lopes, Rui Silva, Semedo, Fonte, Rube’n Neves, Goncalves, Mendes. Allenatore Santos 6.

Arbitro : Brych (Germania) 5.5.

Rete : 42’ pt T. Hazard.

Note : serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Palhinha, Dalot, Vermaelen, Pepe, Alderweireld. Angoli: 0-3. Recupero: 2’, 5’.

Siviglia (Spagna) Sarà il Belgio a sfidare l’Italia nei quarti di finale di Euro2020. La squadra di Martinez, infatti, ha avuto la meglio sul Portogallo di Cristiano Ronaldo grazie al gol di Thorgan Hazard che regala vittoria e passaggio del turno ai Diavoli Rossi estromettendo i lusitani dalla manifestazione. Grande equilibrio in campo, la posta in gioco è altissima per entrambe. A rompere la parità ci provano da una parte Diogo Jota, con un sinistro velleitario, dall’altra Eden Hazard con un destro altissimo seppur da buona posizione, ma senza riuscirci. La miglior occasione, però, è quella nata dai piedi di Cristiano Ronaldo che, su punizione, quasi beffa Courtois con il portiere belga a respingere malamente facendo correre più di un brivido sulla schiena dei propri tifosi.

La beffa su Rui Patrizio

Il Belgio, però, è vivo e lo dimostra con lo scambio De Bruyne-Meunier che porta alla conclusione il laterale con il suo esterno destro che si perde non lontano dai pali di Rui Patricio. Il gol è nell’aria e arriva quasi allo scadere della prima frazione con Thorgan Hazard che riceve al limite dell’area, punta il palo lontano e calcia beffando Rui Patricio e regalando al Belgio il vantaggio subito prima dell’intervallo.

Inutile assedio

La ripresa si apre subito con il forfait di De Bruyne che, dopo l’intervento da dietro in chiusura di primo tempo di Palhinha, non riesce a proseguire; al suo posto entra Mertens. Il Portogallo non ci sta e si getta in avanti sfiorando il gol prima con Diogo Jota, ma la sua conclusione sorvola la traversa, poi con il colpo di Joao Felix troppo centrale per impensierire Courtois.

I lusitani non si arrendono e vanno vicinissimi all’1-1 quando Guerreiro, di destro dal limite, colpisce il palo ma al triplice fischio, nonostante una grande sofferenza, è il Belgio a festeggiare regalandosi il quarto di finale contro l’Italia di Roberto Mancini.

La sfida di Monaco

Venerdì dunque gli interisti della Nazionale, da Barella a Bastoni, si troveranno di fronte Romelu Lukaku. Non si sa invece se saranno della partita De Bruyne, uscito malconcio dopo lo scontro a centrocampo con il portoghese Palhinha, e il più famoso dei fratelli Hazard, Eden, stella del Real Madrid. Proprio nel finale un guaio muscolare lo ha costretto alla resa. Mancini, invece, spera di recuperare Chiellini che potrebbe essere fondamentale per costruire la gabbia su Lukaku.

RIPRODUZIONE RISERVATA