Napoli. Walter Mazzarri si porta a casa gli applausi di quello che è stato per quattro anni il suo pubblico. Napoli non lo ha dimenticato, al “Maradona” ha rivisto facce note, qualche amico lasciato per strada, ma erano suoni e immagini soffuse, perché per per il tecnico conta solo il presente. E il presente è Cagliari e un Cagliari in difficoltà, anche se Mazzarri vede il bicchiere rossoblù mezzo pieno. «A me la squadra è piaciuta. Quanti tiri ha fatto il Napoli? Quando si fanno valutazioni, bisogna vedere chi c’è dall’altra parte. Giusto criticare per la sconfitta con l’Empoli, ma stavolta avevamo di fronte una squadra che sta uccidendo tutti». Mazzarri è soddisfatto: «Perché ho visto una squadra solida. Abbiamo scelto di giocare stretti, per provare a rubar palate ripartire. Del resto, la prima palla-gol l’abbiamo avuta noi con Deiola». Un ottimo avvocato difensore di una squadra in difficoltà.

Avanti così

Mazzarri crede nei suoi: «Il loro gol è nato da un errore di marcatura, ma poi il Napoli ha fatto poco altro. Una macchina da guerra, ma contro il Cagliari non hanno fatto un granché. Per ora va bene essere solidi. Poi, quando andò potrò lavorare meglio, agiremo anche sul possesso palla». Un passo avanti, secondo il tecnico: «Abbiamo ripetuto la prestazione con la Lazio, dove avremmo meritato di vincere. Ma se questa squadra non avesse avuto dei problemi, non sarei qui». Mazzarri guarda avanti: «Questa è una squadra solida, dovremo provare qualche schema più efficace. Ma intanto partiamo dalla solidità». Testa bassa e pedalare: «La classifica non la guardo. Non mi piace entrare in corsa, col presidente sapevamo che queste tre partite mi sarebbero servite per conoscere la squadra. E delle tre, quella con l’Empoli è la gara che ha mostrato le fragilità del Cagliari. Ma ci sono ancora 32 partite, basta fare 2-3 risultati positivi nel momento giusto e il centro classifica è a portata di mano». Insomma, Mazzarri non si preoccupa: «Non serve guardare la classifica. Fossimo a 12 partite dalla fine ci sarebbe da preoccuparsi, ma abbiamo ancora tutto il campionato per risollevarci, la stagione, in fondo, è appena iniziata».

