A mai più, 2021. Ma serve un altro Cagliari 

Provvidenziale, dunque, la sosta natalizia. Oltre a contenere l’emorragia, consentirà ai giocatori di tirare il fiato mentalmente e alla società di fare il punto sul mercato, sia in uscita che in entrata. Perché Godin e Caceres (in Uruguay e con la testa già altrove) potrebbero non essere gli unici a saltare la finestra e i limiti della rosa sono evidenti. Servono almeno due difensori (possibilmente tre), un centrocampista e un attaccante (considerato anche che Keita sarà impegnato con la Coppa d’Africa, tra gennaio e febbraio). Da lì non si scappa. E su questo sono tutti sostanzialmente d’accordo, presidente, ds, allenatore. Il nodo è semmai il budget, oltre alle opportunità reali che può offrire gennaio e l’appeal che può avere una squadra penultima (al netto del blasone e delle prospettive). Come la maggior parte dei club di Serie A, il Cagliari non può permettersi spese pazze in questo momento. E se è vero che l’uscita di scena dei due epurati alleggerirà parecchio il monte ingaggi, per entrambe le risoluzioni contrattuali sarà comunque necessario uno sforzo economico. E il tentativo di passare subito alla cassa con il Verona per Simeone, magari con uno sconto sul prezzo del riscatto concordato in estate, non sembra trovare sfogo. Nessuno degli attuali giocatori poi sembra avere uno straccio di offerta. Eccetto Joao, chiaramente. Ma senza il brasiliano, meglio chiudere bottega subito, a quel punto.

A mai più, 2021. All’Allianz Stadium di Torino si è chiuso uno degli anni più controversi e amari per il Cagliari, nonostante una salvezza pazzesca e i 16 gol segnati da Joao Pedro, tra un campionato e altro. E l’attuale classifica rispecchia abbastanza fedelmente i valori e l’incoerenza di certe scelte fatte, soprattutto nella costruzione della squadra, ma anche nella gestione, e chiaramente in campo. L’onore delle armi contro la Juventus è una consolazione troppo magra per poter cancellare le figuracce rimediate con Inter e Udinese. Due macchie indelebili, che sono poi l’apice di una situazione incancrenita, e ci vorranno tempo e risultati concreti per alleviare il dolore e voltare pagina. Perché con l’anno solare (e il girone d’andata) finisce anche un ciclo, se mai è iniziato.

Carenze e strategie

Chi più, chi meno

Dovrà essere, insomma, un mercato mirato e intelligente allo stesso tempo. E rapido. Due nuovi difensori potrebbero essere a disposizione di Mazzarri già alla ripresa degli allenamenti, il 28. Bisognerà poi capire chi è realmente propedeutico al piano di rilancio o, molto più semplicemente, all’altezza della situazione. Sono in corso delle valutazioni a 360 gradi. Lo ha ammesso il tecnico livornese, parlando di Pereiro dopo la gara con la Juventus. Da Zappa a Oliva passando per Dalbert, lo stesso Pereiro, persino Keita, Altare, Lykogiannis: tutti al di sotto - chi più, chi meno - delle aspettative e sotto osservazione. Continuano a sorprendere in positivo, invece, Bellanova e Grassi, gli unici a salvare la faccia contro l’Udinese e protagonisti anche l’altro ieri a Torino. Ma sono diversi ad aver dimostrato di volersela giocare sino in fondo. Fortunatamente non è tutto da buttare, insomma. Persino la classifica, - nonostante quei 10 miseri punti in 19 partite, i 40 gol subiti e i 17 segnati - continua a offrire diverse opportunità al Cagliari. Ma per coglierle serve un altro Cagliari. Subito.

