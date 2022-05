«A Lugansk le tracce  di mio zio disperso  in Russia nel 1943»  

Giorgio Demurtas, nato anche lui a Bitti 67 anni fa, vive da molto tempo nel Viterbese. Fisioterapista della Asl ormai prossimo alla pensione, docente nei corsi universitari della riabilitazione dell’università La Sapienza nella sede di Viterbo, racconta la sua storia durante un momento di pausa nel convegno di “Medicina democratica” a Roma. Alle spalle tanto impegno nel volontariato internazionale, a iniziare dall’Albania dove dopo la guerra si è impegnato come docente nella ricostruzione delle professioni sanitarie e riabilitative. Non solo. Dopo il disastro nucleare nella centrale di Cernobyl ha accolto in casa cinque bambini, diventati ora adulti che segue come fossero figli. Li va a trovare da sempre, assieme alla moglie e alla figlia. «Siamo una famiglia allargata», sorride. Questo legame solido gli consente di studiare e conoscere il russo, fondamentale per capire i documenti legati allo zio, ma anche di vedere con i suoi occhi realtà dolorose che fino al febbraio scorso in Occidente apparivano lontane.

Un cammino infinito, da Minsk, in Bielorussia, fino alle fosse comuni del campo di prigionia di Rada-Tambov, a 500 chilometri da Mosca. In mezzo il Don, l’area di Karhov, Kiev e Gomel, diventate tappe che la guerra in Ucraina ha reso a tutti familiari. La ricerca del nipote è diventata un libro “Ti ho rubato alla nebbia Joglieddu (forse)”. «L’ho pubblicato a ottobre senza pensare che la storia avrebbe rifatto i suoi passi proprio lì, con la grande tragedia della guerra», dice l’autore.

«Riconosco i paesi, la grande strada di Lugansk. Mio zio è passato lì, ha percorso 900 chilometri a piedi fino al Don. Il settore delle sue operazioni è esattamente dove la storia è tornata in questi giorni». Giorgio Demurtas da quarant’anni è sulle tracce invisibili dello zio di cui porta il nome, soldato disperso in Russia nel 1943. Raccoglie testimonianze, fruga nelle carte più impensabili: dall’archivio segreto del Vaticano a quelli di Oristano, della Croce rossa in Svizzera, dei Cavalieri di Malta, agli archivi russi. Non trova certezze. Ma ripercorre i passi compiuti da un giovanissimo pastore di Bitti, nato nel 1921, catapultato sulla sterminata e gelida pianura russa.

Il libro

Il legame

Storie vicine e lontane

«Due dei miei figli adottivi vivono al confine tra Ucraina e Biolorussia. Nel 2014 ero da loro e ho visto i primi profughi in fuga dall’Ucraina verso la Bielorussia: persone anziane e disabili, della comunità russofona».

«È una ricerca che ho fatto per me», confessa partendo dalla foto dello zio che per tutti era “Joglieddu”, ritratto in abiti militari. A Bitti la lapide è posta in una tomba vuota. L’ultimo ricordo è il saluto spensierato a parenti e amici prima della partenza verso il fronte; il 26 giugno 1942 il 54° Reggimento fanteria divisione Sforzesca, inquadrata nel secondo Corpo d’armata, viene avviato alle operazioni di guerra contro la Russia. «Ho provato a immaginarlo, separandolo da altri 230 mila nella neve», confessa nel libro, racconto intenso e delicato che sarà presentato a Bitti il primo giugno (ore 19.30) nel salone parrocchiale da Diego Asproni.

La pubblicazione suscita subito l’interesse delle associazioni dei parenti dei dispersi in Russia. E così diventa un canale inatteso e prezioso per ritrovare altri soldati inghiottiti dal silenzio. «Ho aiutato alcune persone a trovare i loro cari. Una signora siciliana ha ritrovato il fratello che non aveva mai conosciuto, una signora svizzera ha trovato le tracce del padre, una donna francese ugualmente», dice Demurtas che assicura: «Io continuo la ricerca». Resta infatti un dilemma: il nome Demikter Georgii, trovato in una pagina del registro di Tambov, corrisponde a Demurtas Giorgio traslitterato nell’alfabeto russo?

