A Lugano si rivede Aru 

Le strade di casa stimolano la reazione d’orgoglio di Fabio Aru che mette finalmente il naso alla finestra e coglie il miglior piazzamento dell’anno nel Gran Premio Città di Lugano. È un tredicesimo posto che non certifica nessuna svolta o la rinascita del campione villacidrese, sia chiaro, però è un segnale, anzi un bellissimo segnale. Fabio va all’attacco poco dopo metà corsa prima in compagnia di altri corridori (il francese Guerin l’ultimo a cedere), poi in solitaria sulla salita di Agra, raggiungendo un vantaggio di circa un minuto e mezzo sul gruppo tirato dalla Israel di Ben Hermans (reduce dall’impresa nel Giro dell’Appennino) e dalla Uae Emirates di Diego Ulissi, vincitore dell’ultima edizione, che come Aru abita nella città svizzera.

L’arrivo

Ripreso dal gruppo, il villacidrese non ha mollato, anzi, ha protetto la successiva azione del compagno di squadra Emil Vinjebo ed è andato a sprintare, portandosi a casa il trofeo per la somma dei traguardi volanti e salendo sul podio per la premiazione. Piccole iniezioni di fiducia per un corridore che, pur in una corsa di livello non altissimo livello (ma con quasi 4000 metri di dislivello), ha dimostrato di non essere così lontano dalla condizione sperata. Alla fine a vincere è stato Gianni Moscon su Valerio Conti e Ben Hermans, con Fabio appena fuori dalla top 10 a 1’37”.

Sul Muro di Bretagna

Nella seconda tappa del Tour de France si è invece consumata una vicenda di struggente bellezza. Sulla doppia ascesa al Mur de Bretagne (salita di poco meno di 2 km, la prima parte impegnativa) per ben due volte Mathieu Van der Poel ha staccato tutti: la prima per prendere gli abbuoni, la seconda per vincere la tappa e conquistare la maglia gialla. Non è una storia come un’altra: Vdp oltre che figlio d’arte (papà Adri è stato un ottimo corridore) è nipote di uno dei più amati e sfortunato ciclisti francesi. Raymond Poulidor (“Poupou”), tra il 1962 e il 1976 è andato otto volte sul podio del Tour de France, senza riuscire a indossare mai la maglia gialla, neppure per un giorno. Adesso che non c’è più (è scomparso nel novembre 2019), suo nipote ha realizzato quel sogno e oggi scatterà da Lorient con indosso quello che per lui è un doppio simbolo. Difficile per lui trattenere le lacrime dopo l’arrivo, mentre l’ormai ex leader Julian Alaphilippe (ora staccato di 8”) e il vincitore dell’anno scorso (secondo all’arrivo a 6” e terzo in classifica a 13”), Tadej Pogacar, si avvicinavano per abbracciarlo e congratularsi.

Il giovane olandese, campione del mondo di ciclocross e già iscritto alla gara olimpica non del ciclismo su strada ma della mountain bike, ha gareggiato con la classica casacca azzurra della Alpecin-Femix che sabato per la prima frazione aveva scelto di indossare una divisa giallo-viola, proprio in omaggio alla Mercier, la storica squadra che du proprio di Raymond Poulidor.

Oggi terza tappa, Lorient-Pontivy di 182,9 km. In classifica Van der Poel ha 8” su Alaphilippe, 13 su Pogacar, 14 su Roglic e 24 su Kelderman.

RIPRODUZIONE RISERVATA