A Loiri plebiscito per Francesco Lai 

È ancora Francesco Lai il sindaco di Loiri Porto San Paolo. Il 37enne primo cittadino uscente ha ottenuto un impressionante risultato con l’84 per cento delle preferenze, 1613 voti, sullo sfidante Maurizio Zirottu, che si è fermato al 16 per cento con 305 voti. «È una vittoria di dimensioni importanti - ha commentato Lai subito dopo la chiusura dei seggi – e questo rappresenta un premio all’amministrazione uscente nonché una conferma al grande impegno degli ultimi 5 anni».

Il risultato

Un esito plebiscitario che consente al sindaco di togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro un avversario che in campagna elettorale non gli ha risparmiato dure critiche. «Il risultato del nostro lavoro è sotto gli occhi di tutti anche di chi ha tentato di gettare fango sul nostro operato e questo voto ha fugato ogni dubbio». La compagine Insieme per Loiri Porto San Paolo si è vista replicare la fiducia dei loiresi e oggi, tra volti nuovi e presenze consolidate, la squadra riprende a pieno ritmo il lavoro amministrativo interrotto solo qualche giorno fa. «Le singole preferenze rispecchiano un apprezzamento agli assessori uscenti che si sono ricandidati e c’è stato qualche exploit dei nuovi volti giovani», ha spiegato Lai.

I programmi

Tanti e talvolta di grossa portata i progetti che la nuova Giunta sarà chiamata a portare a termine, come l’applicazione del Puc, approvato nel dicembre 2021 e considerato strategico per il rilancio dell’edilizia privata e del settore turistico ricettivo. È su questo risultato, e su molti altri riguardanti opere pubbliche e di urbanizzazione, che si è basata buona parte della campagna elettorale di Lai. «Ripartiremo inoltre dai bandi del Pnrr che ci apriranno le porte di molte opportunità da sfruttare nei prossimi 5 anni», spiega ancora il primo cittadino.