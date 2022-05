A lezione per costruire il futuro 

Per la trentatreenne Marina Dessì la possibilità di frequentare in corso di formazione non poteva essere ignorata: «Perché oggi, paradossalmente, per avere delle opportunità lavorative, occorre disporre di risorse finanziare. - racconta - I corsi, anche se di base, hanno un costo per molti insostenibile. In questo momento sono poi in attesa di un intervento e non potendo lavorare, ho scelto di seguire un percorso che possa rappresentare un trampolino di lancio per il futuro».

Questo lo spirito in base al quale 25 donne percepenti il reddito di cittadinanza, scelte da un’equipe multidisciplinare del Plus, da qualche giorno frequentano gratuitamente un corso base d’informatica e d’inglese, nato da un’idea dell’istituto Boccaccio e sposato dall’amministrazione comunale.«Il mio impegno per poter percepire il sostegno economico è quello di contribuire al lavoro di un ufficio turistico del Comune d’Iglesias. - racconta Simonetta Nieddu, 52 anni - Devo guardare al futuro e la comprensione di una nuova lingua è essenziale per le mie prospettive. Ad un certo punto della mia vita ho dovuto rimettermi in gioco e solo casualmente sono arrivata a scoprire che avrei avuto diritto al reddito. È una grande occasione che mi consente di riaffacciarmi nella realtà lavorativa».

La parola chiave è “competenza”. Acquisire le capacità digitali e linguistiche, che consentono d’affacciarsi nel mercato del lavoro, rappresenta un’opportunità che non tutti possono permettersi perché i corsi hanno un costo per molti inaccessibile. Un’adeguata formazione, specialmente al gentil sesso, ancora oggi troppo spesso discriminato in certi ambiti lavorativi, rappresenta un’occasione da prendere al volo.

A lezione

L’idea

L’iniziativa parte da un’idea di Matteo Montis, direttore dell’istituto Boccaccio: « Ogni anno organizziamo delle iniziative in occasione della festa della donna - spiega - e con l’assessorato alle Politiche sociali si è pensato di offrire quest’opportunità, atta a scardinare un vecchio sistema maschilista e patriarcale. Le donne devono credere nella loro autonomia, nel loro valore come persona e non come genere». Un valore che nel mondo lavorativo deve passare per forza di cose dalle competenze di base: « Chi al giorno d’oggi non ha una preparazione informatica, rischia di perdere dei diritti e delle occasioni. - spiega l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - Tutte le partecipanti scelte per frequentare i corsi hanno aderito subito e con entusiasmo, hanno compreso che si tratta di una chance importante, utile per affacciarsi con preparazione nelle offerte del mercato del lavoro». Per Roberta Milia, 53 anni, il progetto del reddito di cittadinanza ha dato per la prima volta un’occasione d’impiego: «Sono inserita in un progetto del Comune - racconta Roberta - e sto vivendo un’esperienza esaltante. Ho una famiglia e inizialmente avevo il timore che il corso potesse rubarmi del tempo prezioso, invece ho compreso che un’iniziativa simile non può e non deve rappresentare un ostacolo, ma solo un’opportunità».

