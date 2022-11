A Is Cannoneris daini immuni dal virus emorragico 

Il daino in Sardegna sono circa un migliaio: uno di questi nuclei vive nel cuore del Parco di Gutturu mannu, ma a causa della mancanza di cibo, questi animali sono ormai diventati una presenza fissa in aziende agricole e giardini nella zona tra Sarroch e Santa Margherita. L’attività di monitoraggio, svolta tra la primavera del 2021 e l’autunno del 2022, ha consentito di stimare una densità di popolazione di circa 18 individui ogni 100 ettari, per un totale complessivo tra i 500 e 600 daini.

Tenere sotto controllo l’incremento del numero dei daini è fondamentale per prevenire i danni all’agricoltura ed evitare i tanti incidenti stradali causati da questi animali. La Città metropolitana di Cagliari ieri ha riunito gli esperti di Ispra, Ente foreste, e della società Agrofauna: si sono gettate le basi per la creazione di un piano di gestione della popolazione per limitare i danni provocati dalla presenza dei cervidi lungo la Sulcitana.

Seicento daini tra l’oasi faunistica di Pixina Manna e le montagne di Is Cannoneris. In quest’angolo della Sardegna tra Pula, Sarroch e Villa San Pietro stanno diventando un po’ troppi. E creano danni all’agricoltura e purtroppo provocano incidenti stradali attraversando soprattutto di notte la Statale Sulcitana. Da qui la necessità di censirli e controllarli. A maggior ragione in questi giorni, dopo la scoperta di alcuni focolai della malattia del cervo, ad Arbus e Villacidro. Daniele Scarselli, agronomo di Agrofauna, società che ha condotto il monitoraggio degli ungulati tra Gutturu mannu e Is Cannoneris, rassicura: «Al momento non c’è alcun rischio, ma è chiaro che la situazione va tenuta sotto controllo anche in questa zona». E andrà aggiornata costantemente, con l’aiuto della Regione e degli abitanti della zona.

Il monitoraggio

I numeri

Lo studio – condotto attraverso l’ascolto del bramito, l’utilizzo del sistema dei transetti lineari con termo camera – ha inoltre consentito di definire meglio la presenza e la distribuzione della specie all’interno dell’oasi. Inoltre, sono state svolte delle indagini preliminari, come l’analisi dei punti danno e degli incidenti stradali rilevati, grazie ai dati trasmessi dalla Regione dai Comuni della zona.

Gli esperti

«I daini – prosegue Scarselli – rispetto ai cervi preferiscono muoversi in spazi aperti e ormai vivono più basse di Piscina manna, a contatto con l’uomo. Di sicuro per tenere sotto controllo la popolazione dei daini ed evitare danni alle aziende e incidenti stradali, vanno trovate subito delle soluzioni».

Carlo Murgia, direttore del Parco di Gutturu mannu, spiega come sia possibile evitare lo sconfinamento a valle dei daini, utilizzando metodi ecologici: «Se arrivano a contatto con l’uomo è perché sono spinti dalla fame. Prendendosi cura dei boschi – abbattendo gli alberi quando occorre in modo da far proliferare nuovi germogli e seminando le radure come le fasce taglia fuoco – è possibile creare risorse alimentari. La popolazione dei daini, ora, verrà tenuta sotto controllo: se il loro numero dovesse aumentare sensibilmente, sono previste soluzioni non cruente come i prelievi selettivi. Occorre un tavolo con tutti gli enti per valutare gli interventi più incisivi».

Roberto Mura, delegato all’Ambiente della Città metropolitana, spiega come il monitoraggio sia uno strumento importante per la salvaguardia dell’agricoltura : «I controlli periodici della fauna sono molto importanti perché ci consentono non solo di conoscere meglio la presenza degli animali nel nostro territorio ma anche di salvaguardare le attività dell’uomo in un determinato territorio. «l monitoraggio del daino in particolare sarà utile ai fini della valutazione di eventuali azioni da intraprendere». Anche in funzione di eventuali malattie, come quella dei cervi: l’attenzione resterà alta.

