A fuoco le nasse dei pescatori 

Il presidente del Consorzio pescatori di Marceddì, Antonio Loi, non ha dubbi: «È un attentato, è l’ennesimo grave episodio che il nostro consorzio subisce da un mese a questa parte». Venerdì notte sono andate in cenere oltre diecimila nasse nella peschiera di Corru s’Ittiri, bruciate da un rogo che verosimilmente è di natura dolosa. I danni, sempre secondo la stima fatta da Loi, ammontano a centomila euro. Sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Oristano per tentare di domare le fiamme che nel frattempo avevano mandato in cenere migliaia di nasse e attrezzatura varia dei pescatori.

Il rogo

«Quelle nasse erano accatastate in attesa di essere riutilizzate dal primo agosto, per la pesca dei polpi, che in questo momento è vietata» ha spiegato Antonio Loi. Ieri mattina le fiamme sono ripartite e i vigili del fuoco sono tornati nella peschiera per spegnere ancora una volta le fiamme, verosimilmente alimentate dal vento. «Qualcuno è arrivato in barca, perché non è possibile accedere in altro modo, e ha cosparso di benzina le nasse per dare fuoco» ha proseguito il presidente del Consorzio pescatori.

I precedenti

«Purtroppo da qualche settimana in qua stiamo subendo tanti gravi episodi che abbiamo denunciato: un mese fa qualcuno è entrato nella nostra sede nella terza peschiera ha rubato attrezzatura varia e, soprattutto, ha fatto sparire il sistema di videosorveglianza collegato alle telecamere che avevamo sistemato. Poi una serie di furti di cozze, nel giro di pochi giorn9i sono sparite tonnellate di cozze». Insomma l'attività del Consorzio pescatori di Marceddì, che conta 114 soci, è finita nel mirino di malviventi. «Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri e ora anche questo attentato: a questo punto speriamo che le forze dell’ordine riescano a risalire agli autori di questi episodi che rischiano di mettere in grossissime difficoltà oltre cento famiglie». Dal primo agosto, infatti, i soci del Consorzio contavano di riprendere la pesca ai polpi ma dovranno mettere mano al portafogli per riacquistare l'attrezzatura. «Stiamo facendo il possibile per rilanciare la nostra attività, abbiamo anche assunto a tempo determinato cinque giovani» ha concluso il presidente Loi. «Ma il nostro impegno rischia di essere vanificato dall’azione di qualcuno».