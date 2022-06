A fuoco l’auto di una cancelliera 

Una violenta esplosione ha fatto uscire le persone dalle case, poi i residenti di via Venezia Tridentina (una traversa di via Vittorio Veneto) hanno capito che cosa stava succedendo in strada. Dopo la mezzanotte di ieri sono stati momenti di panico per decine di olbiesi che hanno visto le fiamme sollevarsi altissime da una Opel Moka parcheggiata davanti a una villetta. E sono stati udite distintamente altre esplosioni. Il risultato di quello che sembra essere l’ennesimo atto incendiario in città. Stando a quanto rilevato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e dal Vigili del Fuoco, la matrice dolosa del rogo è quasi certa. L’Opel Moka è stata avvolta completamente dalle fiamme. Per intensità e propagazione dell’incendio, sembra probabile l’utilizzo di liquido infiammabile. Il calore sprigionato dal rogo ha investito anche la parte anteriore di una Volkswagen Up parcheggiata vicino alla Opel. Anche i danni riportati dall’utilitaria tedesca sono ingenti. I Vigil del Fuoco di Olbia sono riusciti a evitare la propagazione ulteriore delle fiamme, ma la Opel è stata completamente distrutta.

Gli obiettivi dei banditi

La certezza assoluta del fatto doloso non è stata raggiunta, perché il fuoco non ha lasciato alcuna traccia dell’operato dei malviventi, ma i dubbi sulla causa dell’incendio sono pochi. I Carabinieri del Reparto Territoriale si sono messi subito al lavoro per fare chiarezza sulla vicenda. La Opel Moka è utilizzata una cancelliera del Tribunale di Tempio e dal marito. Difficile stabilire obiettivi e movente dell’atto intimidatorio.

La cancelliera lavora nella sezione civile ed è una persona stimata e apprezzata per equilibrio e disponibilità con l’utenza. Il marito della dipendente del Tribunale è in pensione. I Carabinieri stanno verificando una serie di circostanze e sono state sentite diverse persone. Saranno decisive le informazioni fornite dai Vigili del Fuoco.

I filmati